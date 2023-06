Ngày 14/6, tờ Dispatch đưa tin nam diễn viên Song Joong Ki và bạn gái người Anh Katy Louise Saunders chính thức đón quý tử đầu lòng. "Tôi muốn thông báo đến mọi người tin vui. Cuối cùng, tôi đã được đón con đầu lòng tại Rome, Ý - quê hương của Katy Louise Saunders Hai mẹ con đều khoẻ mạnh. Giờ đây, tôi đang chăm sóc gia đình với một trái tim đầy ắp sự biết ơn" - Song Joong Ki nói.

Song Joong Ki cho biết đang rất hạnh phúc chỉ biết nói lời cảm ơn trong lúc này. "Đây là món quà quý giá nhất đối với tôi và Katy Louise Saunders. Bởi, chúng tôi luôn mong muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc đến cuối đời", diễn viên Cậu út nhà tài phiệt trải lòng.

Song Joong Ki và bạn gái người Anh đón quý tử đầu lòng.

Cuối bài viết, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Tôi cảm ơn tình cảm chân thành của mọi người dành cho tôi. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tìm được hạnh phúc riêng của đời mình".

Trước đó, hồi tháng 12/2022, Song Joong Ki công khai tình cảm với Katy Louise Saunders. Đại diện công ty quản lý của nam diễn viên cho biết: "Song Joong Ki đang gặp gỡ và có tình cảm tốt đẹp với một cô gái. Mong các bạn thông cảm vì chúng tôi không thể xác nhận được những thông tin khác trừ việc hẹn hò. Xin hãy thận trọng đưa những thông tin không được kiểm chứng”.

Song Joong Ki và bạn gái.

Ngay sau khi Song Joong Ki công khai mối quan hệ với Katy Louise Saunders, cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý. Anh từng bức xúc khi công chúng đào bới quá khứ và tung những tin tức sai sự thật về bạn gái. "Ngoài tên trường đại học mà cô ấy tốt nghiệp, hầu hết tin đồn khác đều sai sự thật. Tôi thật sự rất tức giận, thất vọng", nam diễn viên bày tỏ.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984, là cựu diễn viên người Anh, từng đóng các bộ phim như: The lizzie mcGuire movie (2003), The borgia (2006), Third person (2013),… Cô gây ấn tượng với gương mặt thanh thoát, vóc dáng quyến rũ.

Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như: Vincenzo, Space Sweepers, Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo năm 2017. Sau gần 3 năm chung sống, cả hai ly hôn, gây chấn động dư luận.