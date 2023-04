Ngày 20/4, tờ QQ News đưa tin tài tử điện ảnh Song Joong Ki và bạn gái ngoại quốc Katy Louise Saunders tay trong tay tình tứ dạo phố tại Rome, Ý. Nam diễn viên mặc trang phục giản dị trong khi đó, Katy Louise Saunders để mặt mộc, mặc đồ rộng rãi, thoải mái để lộ rõ vòng 2.

Xuất hiện trên đường phố tại Rome, diễn viên Cậu út nhà tài phiệt liên tục có cử chỉ ngọt ngào dành cho bạn gái. Cặp đôi cũng thoải mái tương tác với ống kính khi truyền thông bắt gặp. Cả hai vừa đi mua sắm về nên Song Joong Ki "tay xách nách mang".

Trước đó, giữa tháng 2, Song Joong Ki lên đường sang Hungary tham gia bộ phim Ro Ki Wan. Cựu diễn viên người Anh cũng tháp tùng bạn trai đi công tác. Cặp đôi sẽ đón con đầu lòng vào tháng 8/2023.

Cuối tháng 1/2023, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố tái hôn với bạn gái người Anh. Nam diễn viên tiết lộ thêm, trong thời gian tới cả hai sẽ đón thành viên mới.

Khi nói về Katy Louise Saunders, nam diễn viên cho biết: "Cô ấy khôn ngoan và tuyệt vời, là người mà tôi ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành một người tốt hơn".

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders.

Ngay sau khi Song Joong Ki công khai mối quan hệ với Katy Louise Saunders, vấn đề này trở thành tâm điểm chú ý. Anh từng thể hiện sự bức xúc khi công chúng đào bới quá khứ và tung những tin tức sai sự thật về bạn gái. "Ngoài tên trường đại học mà cô ấy tốt nghiệp, hầu hết tin đồn khác đều sai sự thật. Tôi thật sự rất tức giận, thất vọng", nam diễn viên bày tỏ.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984, là cựu diễn viên người Anh. Cô là cử nhân ĐH Bocconi. Người đẹp từng tham gia đóng các bộ phim như The lizzie mcGuire movie (2003), The borgia (2006), Third person (2013),… Katy Louise Saunders gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, cổ điển. Cựu diễn viên sở hữu đường nét gương mặt thanh thoát, vóc dáng quyến rũ.

Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như: Vincenzo, Space Sweepers, Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo năm 2017. Sau gần 3 năm chung sống, cả hai ly hôn gây chấn động dư luận.

