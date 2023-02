Tại sân bay, tài tử phim Cậu út nhà tài phiệt và vợ sắp cưới gửi lời cảm ơn khán giả và truyền thông sau khi được mọi người chúc phúc. Trong quá trình di chuyển, anh có những cử chỉ quan tâm bạn gái, cả hai trao cho nhau ánh mắt tình tứ.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, nam diễn viên cùng Katy Louise Saunder sang Hungary để quay phim mới Ro Ki Wan và sẽ ở lại đây khoảng 2 tháng. Trước đó, ngày 8/2 nhà sản xuất phim Ro Ki Wan xác nhận có sự tham gia của Song Joong Ki.

Đây là lần trở lại đầu tiên của Song Joong Ki sau tuyên bố tái hôn, Ro Ki Wan được kỳ vọng sẽ ghi lại thêm dấu ấn, đồng thời củng cố sự nghiệp của nam diễn viên.

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki.

Trước đó, công ty quản lý của nam diễn viên cho biết: “Song Joong Ki đang gặp gỡ và có tình cảm tốt đẹp với một cô gái. Mong các bạn thông cảm vì chúng tôi không thể xác nhận được những thông tin khác trừ việc hẹn hò. Xin hãy thận trọng đưa những thông tin không được kiểm chứng”.

Theo Sport Joseon, cả hai đã hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái nam diễn viên là người Anh xinh đẹp, thông minh.

Vợ sắp cưới của Song Joong Ki là cựu diễn viên Katy Louise Saunders. Cô sinh năm 1984, là cử nhân ĐH Bocconi. Cô từng tham gia đóng các bộ phim như The lizzie mcGuire movie (2003), The borgia (2006), Third person (2013),… Katy Louise Saunders gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, cổ điển, gương mặt thanh thoát và vóc dáng quyến rũ.

Katy Louise Saunders có bố là người Anh, mẹ người Colombia. Cô hơn nam diễn viên Cậu út nhà tài phiệt 1 tuổi.

Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Vincenze, Space sweepers, Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời...

Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo năm 2017. Sau gần 3 năm chung sống, cả hai ly hôn, gây chấn động dư luận.

Song Joong Ki trong bộ phim Cậu út nhà tài phiệt:

Thắm Nguyễn