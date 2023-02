Ngày 23/2, tờ Korea News đưa tin Song Joong Ki chia sẻ lường trước được phản ứng của công chúng khi anh và Katy Louise Saunders đến với nhau. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn không khỏi bức xúc trước những tin đồn không đúng sự thật về vợ.

"Ngoài tên trường đại học mà cô ấy tốt nghiệp, hầu hết tin đồn khác đều sai sự thật. Tôi rất tức giận, thất vọng. Lúc đó, Katy nói: 'Anh không cần phải thể hiện sự bức xúc'. Cô ấy là người như vậy đó. Katy luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực", Song Joong Ki chia sẻ.

Nói về hạnh phúc hiện tại, nam diễn viên cho biết: "Tôi rất hạnh phúc nhưng không phải kiểu người quá uỷ mị. Tôi biết mình đang đi qua những trải nghiệm mới mẻ. Mọi thứ đã thay đổi. Lập gia đình và có con là hai trong số những mục tiêu trong cuộc đời tôi. Vì thế, tôi phấn khích và có chút lo lắng, theo hướng tích cực. Tôi đang cố gắng để giảm bớt sự lo lắng".

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders.

Khi được hỏi về tính cách của Katy Louise Saunders, Song Joong Ki nói đó là người phụ nữ đáng tin cậy, tốt bụng và chỗ dựa vững chắc cho anh.

“Nếu buộc tôi giải thích Katy là người thế nào, tôi sẽ nói cô ấy đủ tốt khiến tôi kể nhiều câu chuyện. Tóm lại, cô ấy như người bạn, giúp tôi bằng nhiều cách và cho tôi niềm tin”. Anh cũng chia sẻ về sự đồng điệu của hai người: “Khi cô ấy có những suy nghĩ và luận điểm giống tôi, cô ấy sẽ khẳng định qua câu nói: Em cũng vậy".

Trước đó, hồi cuối tháng 1, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Song Joong Ki chính thức tuyên bố việc kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Anh xác nhận vợ đang mang thai con đầu lòng.

"Tôi muốn chia sẻ điều hạnh phúc và quan trọng nhất trong cuộc đời mình với tất cả các bạn. Tôi đã kết hôn với Katy Louise Saunders, người luôn ủng hộ và dành thời gian bên tôi", Song Joong Ki viết.

Nam diễn viên cho biết, cả hai đã đăng ký kết hôn và bắt đầu cuộc sống hôn nhân bên vợ ngoại quốc. "Katy có một trái tim nhân hậu và luôn sống hết mình. Cô ấy là một người tuyệt vời đến mức tôi luôn dành sự tôn trọng tới cô ấy. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành một người tốt hơn", Song Joong Ki cũng gửi những lời khen đến người vợ của mình.

Theo Sport Joseon, cả hai đã hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái nam diễn viên là người Anh xinh đẹp, thông minh.

Vợ sắp cưới của Song Joong Ki là cựu diễn viên Katy Louise Saunders. Cô sinh năm 1984, là cử nhân ĐH Bocconi. Cô từng tham gia đóng các bộ phim như The lizzie mcGuire movie (2003), The borgia (2006), Third person (2013),…

Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Vincenze, Space sweepers, Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Anh từng kết hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo năm 2017. Sau gần 3 năm chung sống, cả hai ly hôn, gây chấn động dư luận.

Uyên Trần