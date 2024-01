Xem video:

Tình huống trên được quay lại bởi camera hành trình của một tài xế ô tô đi phía sau chiếc Mahindra Scorpio trên đường ở vùng Kadirur, thuộc quận Kannur của bang Kerala, Ấn Độ.

Theo đó, tài xế chiếc Mahindra dường như đã hết kiên nhẫn khi phải lẽo đẽo bám theo hai chiếc ô tô con đang chạy phía trước, nên đã tăng ga để lách và vượt lên. Tuy nhiên khi chưa vượt hết thân xe, chiếc SUV Mahindra đã chao đảo và mất kiểm soát. Tài xế cố gắng lấy lại làn đường nhưng không thể và vài giây sau đó xe đã lật ngang trên đường. Rất may không có phương tiện nào khác bị ảnh hưởng sau tai nạn.

Qua đoạn video trên có thể thấy tài xế đã mắc sai lầm trong kỹ năng vượt xe. Đầu tiên, tài xế chiếc Mahindra đã bẻ lái sang phải khá đột ngột với mục đích để vượt nhanh nhưng vì chiếc SUV này có khoảng sáng gầm khá lớn, trọng tâm cao nên không ổn định nếu bẻ lái gấp. Bên cạnh đó, đây là chiếc Mahindra Scorpio đời cũ vốn là loại xe giá rẻ với trang bị an toàn ở mức vừa phải, thiếu các tính năng cân bằng điện tử hay kiểm soát lực kéo, sẽ khó có thể hỗ trợ cho tài xế nếu bẻ cua gấp ở tốc độ cao.

Với những chiếc xe cũ, ít trang bị an toàn, người lái xe cần kiên nhẫn hoặc chậm lại một chút khi thực hiện các thao tác có nguy cơ mất an toàn như vượt xe, vào cua, xuống dốc. Ở tình huống như trên, khi muốn vượt xe phía trước, tài xế cần phải giữ khoảng cách an toàn, bật đèn xi-nhan và chuyển làn một cách từ từ khi thấy khoảng trống an toàn phía trước và sau. Ngay khi đã sang được làn bên, cần nhanh chóng vượt xe và chuyển lại về làn của mình ở khoảng cách an toàn.

Theo Cartoq

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!