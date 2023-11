Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

Trước khi ứng dụng chuyển đổi số, các phòng ban trong một doanh nghiệp thường sẽ vận hành độc lập và ít có sự liên kết với nhau, đặc biệt là về mặt dữ liệu. Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian, lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp mà còn tạo nên một môi trường làm việc không minh bạch và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, trải nghiệm của khách hàng đối với công ty.

Các nhân viên trong công ty bận rộn cả ngày nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều công việc chưa được xử lý. Lãnh đạo công ty khó nắm bắt hiệu quả hoạt động của nhân viên, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty để kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp. Hệ quả lâu dài có thể dẫn đến mất khách hàng, phát sinh chi phí, sụt giảm doanh thu, khó bứt phá và tăng trưởng.

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, Sota Solutions mang đến cho khách hàng giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện và tích hợp. Với hệ thống SotaERP, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được thực hiện trên một nền tảng. Dữ liệu được tích hợp và liên thông từ phòng ban này sang phòng ban khác, đảm bảo công việc được xử lý liền mạch và mượt mà.

Nếu như trước đây, thường chỉ có các doanh nghiệp lớn mới nghĩ đến việc triển khai ERP, thì hiện nay với các công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể tiếp cận các nền tảng quản lý tiên tiến của thế giới với chi phí phải chăng.

Theo Sota Solutions, với hệ thống ERP khách hàng có đầy đủ các module tính năng từ quản lý cơ hội bán hàng, quản lý khách hàng, đến quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, phê duyệt chứng từ, kế toán…

Ngoài ra, với giao diện thân thiện và ngôn ngữ hiện đại, người dùng cần ít thời gian để có thể làm quen với hệ thống. Điều này góp phần giảm thiểu đáng kể rủi ro về khả năng thích nghi của doanh nghiệp khi chuyển đổi sang hệ thống mới.

Với những doanh nghiệp có nhu cầu nghiệp vụ đặc thù hơn, Sota Solutions cung cấp dịch vụ cá thể hóa phần mềm theo nhu cầu nhằm đáp ứng tốt nhất bài toán mà doanh nghiệp đặt ra trong quá trình xây dựng hệ thống mới, đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên một nền tảng tích hợp thay vì phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt như trước đây.

Điểm mạnh của hệ thống ERP do Sota Solutions cung cấp nằm ở tính linh hoạt của giải pháp. Khách hàng có thể lựa chọn triển khai trên nền tảng cloud do khách hàng tự quản lý hoặc do Sota Solutions quản lý (SaaS), hoặc cài đặt trên hệ thống máy chủ do khách hàng tự chuẩn bị. Điều này giúp doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn nền tảng hạ tầng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp mình.

Khi lựa chọn dịch vụ SaaS, toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp bạn sẽ được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây.

Hướng tới giá trị lâu dài

Ngoài một nền tảng đồng bộ và tích hợp, với hệ thống ERP, doanh nghiệp có thể bớt được nhiều thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại như phê duyệt chứng từ, làm báo cáo. Các chỉ số hoạt động kinh doanh đều có thể được mô hình hóa thành biểu đồ, bảng biểu, tiện lợi cho lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng ban theo dõi được kết quả kinh doanh và đưa ra các chính sách phù hợp.

Hệ thống giúp người lao động có thêm công cụ hữu ích trong công việc để nâng cao năng suất làm việc và mang lại nhiều giá trị hơn cho công ty

Đại diện Sota Solutions nhấn mạnh, chuyển đổi số là một chiến lược dài hơi, với nền tảng của Sota Solutions, doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng thêm các tính năng tùy theo nhu cầu nghiệp vụ, kinh phí triển khai. Ngoài ra, việc mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như quy mô nhân sự không còn là rào cản khi toàn bộ quy trình đã được chuẩn hoá trên hệ thống.

Công ty Cổ phần Sota Solutions trực thuộc Sota Holdings, được thành lập với khát vọng cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp tối ưu, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp nước ngoài với chi phí hợp lý. Đội ngũ hơn 1200 nhân sự tư vấn và lập trình với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các khách hàng toàn cầu, Sota Solutions công bố phục vụ khách hàng trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 500 dự án thành công. Website: https://www.sota-solutions.com/.

Thúy Ngà