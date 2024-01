Theo những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, vị phụ huynh cho biết, con gái chị là T.A, học lớp 6A4 Trường THCS Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chiều ngày 26/1 khi đón con ở trường, chị thấy mặt con đầy những vết thương.

Theo phụ huynh này, các học sinh chứng kiến kể lại, nữ sinh cùng lớp (tên L.) nghi ngờ một bạn nam thích T.A - con gái chị - nên đã gọi chị gái tên P. (học lớp 8A4, cùng trường) đến và dùng dao rọc giấy để rạch mặt T.A

Hiện, tinh thần của nữ sinh T.A rất hoảng loạn với những vết thương trên mặt rất dài và sâu. Vị phụ huynh cho biết, gia đình cũng đã trình báo sự việc lên Công an Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Những vết rách dài trên mặt nữ sinh T.A sau khi bị đàn chị cùng trường tác động.

Trao đổi với VietNamNet tối 26/1, bà Nguyễn Thị Bạch Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Hưng, xác nhận sự việc xô xát diễn ra tại trường vào giờ tan học chiều 26/1.

“Học sinh mâu thuẫn, xích mích dẫn đến sự việc này thật sự rất đáng tiếc. Nhà trường luôn giáo dục, nhắc nhở, tổ chức chuyên đề về an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường”, bà Loan nói.

Bà Loan cho hay, quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý nghiêm với các học sinh vi phạm kỷ luật, đánh bạn, trên tinh thần giáo dục tích cực. “Không ai đồng tình với những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực học đường”, bà Loan nói.

Tuy nhiên, bà Loan khẳng định không có việc “dùng dao rọc giấy để rạch vào mặt nữ sinh” như phụ huynh phản ánh.

“Trong quá trình xô xát, nữ sinh lớp 8A4 đã cào vào mặt em T.A. Các học sinh cũng đã tường trình tại cơ quan công an về việc này. Đại diện cơ quan công an cũng đã trao đổi lại với chúng tôi về thông tin. Chính nữ sinh bị đánh là T.A cũng viết trong tường trình là không có việc dùng dao rọc giấy rạch lên mặt. Em T.A viết trong tờ khai với cơ quan công an là chị P. chỉ cào vào mặt, xô xát. Sau khi các bạn can, các học sinh trên đi về. Có thể vì bức xúc khi thấy con bị bạn đánh nên phụ huynh đã thông tin không chính xác”, bà Loan nói.

Bà Loan cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, nhà trường đã cử phó hiệu trưởng, mời phụ huynh đến cơ quan công an để cùng làm việc.

Hiệu trưởng thông tin thêm, sự việc diễn ra lúc tan học nên chiều tối 26/1 các học sinh liên quan mới làm việc ở cơ quan công an, chưa làm việc tại trường.

“Đến nay, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn của các học sinh”, bà Loan nói.

Bà Loan khẳng định, nhà trường cũng luôn giáo dục học sinh và nghiêm cấm nạn bạo lực học đường.

Nhà trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an Phường Kiến Hưng để giải quyết, làm rõ sự việc.