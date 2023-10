Bức ảnh này được chụp vào chiều ngày 6/10 tại cổng Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) ở cơ sở Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Theo phản ánh của nhiều sinh viên học tại cơ sở này, khi các em đến học bất ngờ khi thấy nhiều bảo vệ dàn hàng ngang ở cổng trường. Bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên nghiêm ngặt trước khi cho các em vào chỗ học. Sinh viên nào quên không mang thẻ phải quay về lấy, nếu ở quá xa đành nghỉ học luôn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài Chính Marketing, cho hay thực chất thời điểm chụp lại cảnh các bảo vệ xếp hàng trước cổng trường là khi tổ bảo vệ giao ca.

"Đối với việc kiểm tra thẻ sinh viên, cơ sở nào của trường cũng thực hiện nghiêm ngặt đúng theo quy định. Tuy nhiên, điều khác nhau là trước đây, bảo vệ cũng là nhân viên của trường, còn hiện nay, đội bảo vệ ở cơ sở Long Trường là chuyên nghiệp.

Lý do là cơ sở Long Trường của UFM mới được đưa vào sử dụng, có khoảng 2.000 sinh viên các khoa Du lịch, Kinh tế - Luật học. Do đó, nhà trường đã thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp làm việc tại đây để ngăn chặn người xấu trà trộn vào trường, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong khuôn viên" - ông Đạo thông tin.

Cũng theo ông Đạo, sắp tới, nhà trường sẽ đầu tư trang thiết bị hiện đại để việc kiểm tra thẻ sinh viên được thực hiện tự động.