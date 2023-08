Các bác sĩ Khoa Ngoại sản và Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), vừa cấp cứu một nữ sinh mang thai ở tuần thứ 17 trong tình trạng chảy máu nhiều.

Bệnh nhân cho biết cô mang thai ngoài ý muốn. Vì còn trẻ không muốn sinh con nên cô âm thầm tự lên mạng mua thuốc phá thai với giá 2,5 triệu đồng. Người bán còn giao hàng tận nhà. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân có dấu hiệu chảy nhiều máu và phải nhập viện cấp cứu.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lựu, Phó Trưởng khoa Ngoại sản và Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện 19-8, phụ nữ phá thai bằng thuốc bị băng huyết nếu không cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, nhiều trường hợp nhầm lẫn giữa tình trạng băng huyết với chảy máu sảy thai thông thường nên không đến viện cấp cứu kịp thời.

Vị bác sĩ này cũng cho biết ngoài một số ưu điểm, phương án phá thai bằng thuốc cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm. Một số thuốc phá thai gây tác dụng phụ như dị ứng, viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn nội tiết, hoặc mang thai ngoài tử cung. Việc phá thai bằng thuốc nhiều lần cũng sẽ khiến tử cung bị suy yếu dẫn đến khó thụ thai, thai làm tổ bất thường.

Do đó, bác sĩ Lựu khuyến cáo phụ nữ mang thai ngoài ý muốn và muốn kết thúc thai kỳ, nên tới các cơ sở chuyên khoa uy tín để thăm khám. Các bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phác đồ cho từng bệnh nhân, phù hợp và an toàn. Đặc biệt, phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi có sự thăm khám, chỉ định và giám sát của bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa.

