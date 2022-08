Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc

Theo đề án của Bộ GTVT, Cục Đường cao tốc Việt Nam có 5 phòng: Tổ chức - Hành chính; Pháp chế - Thanh tra - An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch - Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Ngoài ra cục này còn có Chi cục Quản lý đường cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường cao tốc (ITS). Cục sẽ theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo hình thức BOT và khoảng 773 km do địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư. Cục Đường bộ Việt Nam có khối phòng ban tham mưu tương tự, thêm phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Bên dưới có 7 chi cục 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ. Dự kiến, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có 558 người và Cục Đường cao tốc Việt Nam có 170 người.