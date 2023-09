Liên quan đến vụ bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Bị can Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh CACC.

Trang là nghi can thực hiện hành vi bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội, sau đó đưa đến Hưng Yên rồi nhẫn tâm ra tay sát hại.

Mới đây, Công an TP Hà Nội xác định, bị can Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, thi thể được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Đuống ở địa phận huyện Gia Lâm. Vậy, dư luận đang đặt ra câu hỏi tại sao Trang sát hại cháu bé rồi mới nhắn tin đòi tiền chuộc, và khi có tiền chuộc bị can này chọn cách tự sát?

Luật sư Hoàng Tùng nói về tâm lý tội phạm của bị can Trang.

Nhận định về tâm lý tội phạm, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Có thể nói, bị can Giáp Thị Huyền Trang được đào tạo bài bản để gần gũi với trẻ. Trang có nghề trong việc giúp trẻ trưởng thành hơn, chính vì điều này, gia đình nạn nhân mới thuê Trang giúp họ theo giờ.

Theo luật sư Hoàng Tùng, bản chất và con người của Trang luôn hướng thiện. Tuy nhiên, trong cuộc sinh sống thường nhật, Trang không vượt lên bằng chính cái nghề của mình mà chọn con đường khác như: chơi cờ bạc, đầu tư trên mạng, sử dụng tiền vào tổ chức không chính danh dẫn đến nợ nần và bố mẹ bị can từng phải trả nợ thay hàng trăm triệu đồng.

Khu vực phát hiện thi thể bé 2 tuổi. Ảnh N.H.

"Từ những quẩn bách trong cuộc sống, Trang nghĩ ngay đến việc bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội rồi đòi tiền chuộc kiểu đầu nghĩ, tay làm cũng có thể không có âm mưu từ trước. Nếu Trang có âm mưu từ trước thì đã chuẩn bị sẵn phương án giam nhốt bé 2 tuổi.

Vì không có âm mưu từ trước, nên khi đưa bé 2 tuổi đi trên đường, Trang có đủ thời gian để đánh giá, tự ý thức về việc làm của mình. Bị can có đủ nhận thức về hành vi phạm trọng tội, nếu bị phát hiện, bắt giữ sẽ phải gánh chịu hình phạt nghiêm khắc”, luật sư Hoàng Tùng nhận định.

Luật sư Hoàng Tùng cũng phân tích: “Trang là người có nhận thức hoàn chỉnh, có bằng cấp, nên việc đưa bé 2 tuổi đi trên đường và cháu khóc. Có thể Trang nghĩ bé 2 tuổi khóc sẽ gây nguy hiểm cho mình, vì người đi đường chú ý.

Không chỉ có vậy, Trang cũng biết, gia đình bé 2 tuổi bị bắt cóc sẽ báo công an và cơ quan này cũng nhưng người thân của bé sẽ ráo riết tìm kiếm mình. Từ đó, Trang cảm thấy bất an, lo sợ nên tìm mọi cách để phi tang vật chứng là sát hại bé 2 tuổi”.