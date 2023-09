Liên quan đến vụ bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Trang là nghi can thực hiện hành vi bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội, sau đó đưa đến Hưng Yên rồi nhẫn tâm ra tay sát hại.

Mới đây, Công an TP Hà Nội xác định, bị can Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, thi thể được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Đuống ở địa phận huyện Gia Lâm.

Tới đây, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ bị can đối với Trang (do người này đã tử vong), nhưng vẫn tiếp tục điều tra về dòng tiền do Trang phạm tội mà có đang ở đâu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể bé 2 tuổi rời hiện trường. Ảnh N.H.

Lý giải về tình huống pháp lý nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết, quá trình điều tra nếu nhận thấy có người cung cấp số tài khoản ngân hàng hay có người liên hệ rút tiền..., công an cần xác minh xem người đó có giúp sức cho Trang phạm tội hay không? Nếu có, vụ án sẽ được mở rộng điều tra về đồng phạm của bị can, vì gia đình nạn nhân đã nhiều lần chuyển khoản cho Trang, số tiền 550 triệu đồng.

Do thời gian chuyển tiền rất ngắn nên khoản tiền này chưa được Trang sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần, cơ quan điều tra cần phải tịch thu để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là gia đình bé 2 tuổi.

Trong trường hợp chủ sở hữu hợp pháp không yêu cầu nhận lại khoản tiền này, cơ quan điều tra sẽ sung vào ngân sách Nhà nước.

"Trường hợp xác định Trang sử dụng số tiền trên để chi tiêu cá nhân hoặc trôi dưới sông mất tích, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không thể tịch thu được số tiền này.

Còn nếu số tiền do Trang phạm tội mà có được chuyển cho người khác như trả nợ, gửi cầm giùm... những người này biết số tiền trên mà vẫn nhận, có thể bị xem xét về hành vi đồng phạm của tội bắt cóc”, luật sư Hoàng Tùng phân tích.