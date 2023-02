Nửa đêm gặp cô gái mặc phong phanh đứng trên cầu và cách xử lý của bác tài

Xem clip

Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn T. A. (SN 1981, Tuyên Quang) cho biết đoạn clip được anh ghi lại đêm 03/2. Trên đường đi cắm trại về nhà, khi đi qua cầu Tình Húc về thành phố Tuyên Quang, anh T.A. phát hiện một cô gái mặc phong phanh đứng trên cầu một mình. Anh quyết định quay xe lại.

Khi tới gần, thấy cô gái chỉ tầm 13-14 tuổi đang đứng đăm chiêu, anh T.A. lo lắng: "Lúc ấy đã hơn 12h đêm rồi, trời mưa lạnh mà cháu mặc phong phanh đứng trên cầu một mình. Lo cháu nghĩ quẩn, tôi cất tiếng hỏi thăm thì cháu nói xe bị hết điện, đang đứng chờ mẹ. Nhưng nhìn mặt cháu đang rất tâm trạng, đoán là nói dối nên tôi quát, bắt cháu đi về. Đường vắng, lo cháu đi một mình nguy hiểm nên tôi đi theo cho tới khi cháu về tới tận cổng nhà".

Theo anh T.A., đoạn đường 2-3km từ cầu về tới cổng nhà cô gái đường rất vắng. Thật may khi cô bé về tới nhà, anh T.A. thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang đứng chờ nên yên tâm đi về.

Tài xế chạy xe ô tô đi phía sau cho tới khi cô gái về tới nhà.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và chia sẻ, bình luận của cộng đồng. Nhiều người cảm ơn bác tài xế tốt bụng đã hộ tống cô gái có tâm trạng bất thường lúc nửa đêm về tận nhà:

"Cái thiện ở đời còn nhiều lắm. Cám ơn bác tài đã làm phúc cho đời".

"Thực sự bé này rất may mắn mới gặp được anh. Chúc anh luôn khỏe, vạn dặm bình an".

"Con người lúc tuyệt vọng rất dễ nghĩ quẩn. May là gặp được người tốt khuyên bảo nên vượt qua được ranh giới mong manh. Cảm ơn anh lái xe nhé. Chúc anh luôn may mắn và thượng lộ bình an. Xin cảm ơn!".