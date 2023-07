Từ ngày 1/7, những người lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn chết người hoặc bị phát hiện thường xuyên lái xe trong tình trạng say xỉn sẽ bị tịch thu phương tiện. Đây là quyết định được chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng say rượu lái xe.

Cụ thể, các đối tượng sẽ bị tịch thu xe bao gồm: tài xế lái xe say rượu gây tai nạn chết người hoặc đa chấn thương; tài xế lái xe say rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn; tài xế lái xe trong tình trạng say rượu 2 lần và gây tai nạn trong vòng 5 năm và tài xế lái xe trong tình trạng say rượu trên 3 lần trong vòng 5 năm.

Hàn Quốc mạnh tay trong việc giảm thiểu các vụ tai nạn liên quan đến say rượu lái xe (Ảnh: Koreaherald)

Đầu tiên cảnh sát sẽ xin lệnh tịch thu phương tiện của những người vi phạm. Sau đó, tòa án sẽ đưa ra phán quyết và chuyển chiếc xe đó vào kho bạc quốc gia.

Không chỉ tịch thu phương tiện, cảnh sát Hàn Quốc còn điều tra người thường xuyên lái xe khi say rượu và người có hành vi đổi chỗ cho tài xế say xỉn và tiếp tay cho việc phạm tội. Lực lượng chức năng cũng sẽ thường xuyên thực hiện các cuộc kiểm tra đồng loạt trên toàn quốc vào thứ 6 hàng tuần theo từng khu vực và từng khung giờ riêng.

Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lái xe khi say xỉn tăng mạnh ở Hàn Quốc (Ảnh: Koreaherald)

Theo dữ liệu của cảnh sát Hàn Quốc, số vụ tai nạn gây ra bởi các tài xế lái xe khi say rượu đã tăng lên 15.059 vụ vào năm 2022 so với 14.894 vụ trong một năm trước đó. Số ca tử vong do những vụ tai nạn như vậy là 214 vào năm ngoái, tăng nhẹ so với con số 206 của năm 2021.

Minh Nhật (Theo Koreaherald)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!