Đoạn phim từ hiện trường được chia sẻ trên Reddit và Twitter cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc Honda Brio lăn bánh khỏi vách đá và rơi tõm xuống hồ nước sâu. Người đàn ông (bố của tài xế) đứng bên cạnh cố với tay níu chiếc xe lại cũng bị ngã theo. Rất may ông không bị vấp phải tảng đá to bên dưới. Bên trong xe còn có cô con gái 12 tuổi của tài xế gặp nguy hiểm. Rất may, mọi người đã ở đó để cứu những người bị nạn khỏi chết đuối.

Theo Times Now đưa tin, sự việc xảy ra tại thác nước Lodhia Kund ở vùng Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nhân chứng quay video cho biết, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rơi xuống vực sau khi cốp xe bị đóng mạnh, nguyên nhân có thể là do phanh tay không được gài đúng cách.

Nhà chức trách đổ lỗi cho việc “đỗ xe cẩu thả” gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chủ xe không nên đỗ xe ở sát mép vách đá như thế.

