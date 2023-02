Tài xế mải mê 'chén chú chén anh' và cái kết thành bị can, bị cáo

Ngày 20/2, Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tại TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 18/2, ô tô mang biển số 72A-457.59 do tài xế Tuấn điều khiển đi trên Hương lộ 2, hướng từ huyện Long Điền về xã Hòa Long (TP Bà Rịa). Đến trụ đèn số 03S thì va chạm với xe máy do ông N.V.N. (SN 1978, trú tại TP Bà Rịa) điều khiển, chở theo sau con gái N.T.N.K. (SN 2010), lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông N. và con gái tử vong tại chỗ, ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Bà Rịa)

Qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của Tuấn là 0,063mg/L khí thở. Theo camera hành trình trên ô tô của tài xế này, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô chạy nhanh đi lấn hoàn toàn sang chiều ngược lại.

Trước vụ việc trên 3 tuần, ngày 31/1, Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thanh (SN 1981, trú tại TP Bắc Ninh) sau khi tài xế này gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 22/1, ông Thanh lái xe Mercedes biển kiểm soát 99A- 357.06 đi trên đường Trần Hưng Đạo (Đại Phúc, TP Bắc Ninh) đã đâm vào xe máy do anh L. (SN 2000, trú tại Lào Cai) điều khiển, chở theo chị H. (SN 1998, trú tại Bắc Kạn).

Tài xế Nguyễn Đức Thanh bị Công an TP Bắc Ninh đưa về trụ sở (Ảnh: Công an TP Bắc Ninh)

Sau khi gây tai nạn, ông Thanh xuống xe quan sát thấy chị H. nằm sấp trên đường liền điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong.

7 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an kiểm tra nồng độ cồn với ông Thanh và vẫn phát hiện tài xế này vi phạm ở mức 0,341 mg/L khí thở.

Thực tế dù tình trạng vi phạm nồng độ cồn có xu hướng giảm gần đây, nhưng số vụ tai nạn nghiêm trọng có yếu tố rượu bia vẫn diễn ra. Trong tháng 1/2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Vạn Nhật (SN 1996, trú tại Quảng Nam) về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tài xế Trương Vạn Nhật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 17h30 chiều 16/12/2022, Nhật điều khiển ô tô bán tải biển số 43C-256.30, lưu thông trên đường Quảng Nam (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn). Đến trụ điện CSP45 thì bất ngờ xảy ra va chạm với 2 xe máy đang chạy cùng chiều. Hậu quả khiến 3 người tử vong.

Làm việc với cơ quan công an, Nhật tỏ thái độ ngoan cố, bất hợp tác. Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế này, cho kết quả 1,288mg/L khí thở.

Cũng tại Đà Nẵng, ngày 5/1, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Văn Song (35 tuổi, quê Nghệ An). Tài xế này đã sử dụng rượu bia rồi điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Ngã Ba Huế vào tối 1/10/2022.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Phùng Văn Song điều khiển xe khách 16 chỗ BKS 43B-011.86 chạy hướng quận Cẩm Lệ đi Thanh Khê, đâm vào 3 xe máy và xe máy điện tại vị trí đang có tai nạn.

Chưa dừng lại, xe khách do Song điều khiển tiếp tục tông vào đuôi một xe máy và ô tô đang lưu thông phía trước khiến 3 người bị thương.

Tổng tỷ lệ thương tích của 3 nạn nhân liên quan là 37%, tài sản thiệt hại hơn 188 triệu đồng.

Tài xế Song bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây ra vụ tai nạn liên hoàn, Song có sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái, không chú ý quan sát.

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc tài xế sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đây cũng là nguồn nguyên nhân của hàng loạt vi phạm khác.

"Người điều khiển phương tiện khi say xỉn sẽ không kiểm soát được hành vi, kéo theo nhiều vi phạm khác là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường…", vị đại diện Cục CSGT cho biết.