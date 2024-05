Sau vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe, tỉnh Thái Bình chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ.

Ngày 30/5, ông Phạm Văn Nghiêm ký văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ đến trường.

Theo đó, thời gian qua, công tác xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập được thành lập.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non, nhất là cơ sở mầm non ngoài công lập chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc quản lý các phương tiện đưa đón trẻ em đang tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Điển hình, ngày 29/5, tại trường mầm non tư thục Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, TP Thái Bình xảy ra vụ việc một cháu bé đã tử vong sau khi được tìm thấy trên xe đưa đón học sinh của nhà trường.