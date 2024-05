Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng ngày 30/5, tại trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình), sau một ngày xảy ra sự việc trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường dẫn đến tử vong, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Nhắc lại sự việc, bà Vũ Thị Đảm (phụ huynh, trú tại xã Phú Xuân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo bà Đảm, hàng ngày, đưa đón các học sinh đến trường thường có 1 lái xe và 1 cô phụ trách.

"Mỗi học sinh đều được cài phần mềm quản lý để điểm danh. Ngoài sự việc hôm qua, chất lượng giáo dục của trường rất tốt", bà Đảm cho biết.

Nhiều học sinh được bố mẹ tự đưa đi bằng xe máy.

Chị Nguyễn Thị Lĩnh (phụ huynh, trú tại xã Phú Xuân) cho biết, bình thường trẻ đến lớp sẽ được cô giáo chụp ảnh và báo qua phần mềm quản lý học sinh, nên việc kiểm soát con đi học rất kỹ.

Anh Lê Văn Bắc (phụ huynh, trú tại xã Phú Xuân) chia sẻ: "Qua sự việc xảy ra đau lòng trên, nhà trường cần phải để ý, siết chặt hơn công tác quản lý học sinh, để chúng tôi an tâm hơn khi cho trẻ đến trường".

Lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Thái Bình thông tin thêm, trường Mầm non Hồng Nhung 2 có đầy đủ giấy phép hoạt động.

"Hiện tại, trường vẫn hoạt động bình thường, về trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc phải chờ cơ quan chức năng điều tra", vị lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Thái Bình thông tin.

Theo ghi nhận, ở bên ngoài cổng trường luôn có 2 bảo vệ đón học sinh.

Trước đó, vào tối ngày 29/5, sau sự việc việc một trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an TP và UBND TP Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Công an TP Thái Bình, vào khoảng 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

Trường Mầm non Hồng Nhung 2.

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm và phát hiện H. vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng bé H. đã tử vong.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án trong tối 29/5. UBND TP phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường.

Trước vụ việc trên, ông Nguyễn Khắc Thận đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.