Chiều 22/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe khách vượt ẩu, "chặn đầu" ô tô đi ngược chiều để to tiếng tại Quốc lộ 2C.

Theo đó, ngày 16/9, sau khi nhận được hình ảnh phản ánh về việc tài xế ô tô khách mang biển số 29B-029.XX vượt ẩu sau đó xảy ra to tiếng gây mất trật tự an toàn giao thông tại Quốc lộ 2C (đoạn qua xã Tân Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang), lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát xác minh, xử lý.

Xe vượt ẩu gây mất an toàn giao thông (Ảnh chụp màn hình)

Lực lượng CSGT dừng ô tô có hành vi gây mất an toàn giao thông để xử lý (Ảnh: CACC)

Đến 11h ngày 18/9, Tổ CSGT dừng kiểm tra ô tô 29B-029.XX do ông T.Đ.Q. (SN 1973, trú tại TP Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra giấy tờ, ô tô này đã hết kiểm định trên 1 tháng.

Quá trình làm việc, ông Q. khai nhận mình chính là người đàn ông trong hình ảnh được phản ánh.

Về việc phương tiện đã hết kiểm định hơn 1 tháng, ông Q. trình bày, bản thân mới mua lại phương tiện trên để phục vụ công việc gia đình. Dự định sau khi sửa chữa sẽ chạy thử rồi mới mang xe đi kiểm định.

"Bản thân tôi đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, không để tái diễn vi phạm như trên", ông Q. trình bày với tổ CSGT.

Tài xế làm việc với cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày đối với ông Q. với các hành vi: Vượt xe trong những trường hợp không được vượt; đưa ô tô hết hạn đăng kiểm hơn 1 tháng lưu thông trên đường.

Với những vi phạm trên, ông Q. bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng.