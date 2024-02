Sáng 27/2, đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý xe máy đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long tại lối ra đường Cương Kiên (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

Sau khoảng 20 phút, tổ CSGT đã dừng, kiểm tra 4 tài xế xe máy đi vào cao tốc. Đáng chú ý, có những người bất chấp nguy hiểm khi chở theo trẻ em.

Tài xế N.B.H.(SN 1993, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) thừa nhận bản thân anh biết điều khiển xe máy vào Đại lộ Thăng Long là rất nguy hiểm nhưng vì vội công việc nên chấp nhận.

"Tôi cũng không biết mình sẽ bị xử phạt thế nào, nếu biết bị phạt đến 2,5 triệu đồng thì có lẽ đã không vi phạm", anh H. nói.

Bên cạnh lí do có việc gấp thì nhiều người cho biết đi vào cao tốc do thói quen. Theo tài xế V.T. (SN 1980, trú tại Quốc Oai, Hà Nội), do nhìn thấy nhiều người đi xe máy khác cũng lưu thông trên tuyến nên đi theo.

"Tôi làm bảo vệ, lương được hơn 6 triệu đồng, hôm nay bị CSGT xử phạt 2,5 triệu gần bằng nửa tháng lương. Sau lần này tôi sẽ không tái phạm để đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác", tài xế V.T. nói.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, một số người điều khiển xe máy vi phạm khi phát hiện có CSGT làm nhiệm vụ thì lập tức quay đầu bỏ chạy hoặc cố tình lách ra làn đường ngoài cùng có vận tốc tối đa cho phép đến 100km/h.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), kết thúc ca công tác trong khung giờ cao điểm buổi sáng, đơn vị đã xử lý hơn 10 trường hợp tài xế vi phạm. Nhiều người tìm cách né tránh hoặc nhờ người thân can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đều bị từ chối.

"Điều khiển xe máy vào cao tốc sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc. Đây là mức xử lý vi phạm răn đe với các tài xế", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 nêu rõ.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí các tổ tuần tra kiểm soát và kết hợp cả hóa trang ghi hình để gửi thông báo phạt nguội với những tài xế xe máy cố tình vi phạm.