Lễ bế mạc SEA Games 32 được bắt đầu với tiết mục See you again (Hẹn gặp lại). Tiếp đến là màn trình diễn về môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia, với sự tham gia của hàng chục võ sư, võ sĩ, nghệ sĩ.