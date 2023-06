Hội thảo nhằm cập nhật quy định mới về lĩnh vực in, đồng thời truyền thông chính sách để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, cũng như bảo đảm Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai đồng bộ và thống nhất.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết: Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được Chính phủ ký ban hành ngày 19/6/2014, điều chỉnh hoạt động in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm, kinh doanh dịch vụ photocopy và quản lý thiết bị in nhập khẩu, nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động in, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục xuất bản In và Phát hành.

Trước yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở in đầu tư, phát triển, ngày 28/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đã bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

“Nghị định 72/2022/NĐ-CP ban hành trên cơ sở kế thừa những ưu điểm từ các quy định hiện hành, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi nhiều điều không còn phù hợp, bổ sung và hoàn thiện các quy định mới về hoạt động in rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhà nước thời gian qua”, ông Nguyễn Nguyên nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành đã giới thiệu 8 điểm mới ở Nghị định này bao gồm: Quy định thủ tục và tuổi cho các thiết bị in khi nhập khẩu; Quy định cấp giấy phép hoạt động in, đăng ký hoạt động in cho chi nhánh của cơ sở in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác ngoài tỉnh; Bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm; Bãi bỏ một số thủ tục hành chính; Cấp và cấp lại giấy phép hoạt động in; Xác nhận đăng ký hoạt động in và thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in; Khai báo sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Các đại biểu đã thảo luận, giải đáp về những quy định mới tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ và vướng mắc trong quá trình thực thi, cũng như công tác quản lý nhà nước về hoạt động in.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về một số cách làm hay, phương án kinh doanh mang lại hiệu quả; kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về in, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành khẳng định sẽ sớm tập hợp các ý kiến để có văn bản hướng dẫn cụ thể nhất, tránh sự lúng túng trong quá trình thực thi quy định của pháp luật.