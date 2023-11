Chiều 12/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bích Thuận (SN 1976, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) và Trần Thị Bích Vân (SN 1983, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Cơ quan công an tạm giam 2 bị can. Ảnh L.N.

Công an cũng xác định, Trần Thị Bích Vân có 1 tiền án về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Trước đó, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Phương Liên tiến hành kiểm tra ngôi nhà ở ngõ 70 Kim Hoa, phường Phương Liên, phát hiện Trần Thị Bích Thuận và một số phụ nữ đang mang thai, có dấu hiệu bất minh.

Được mời về cơ quan công an, thai phụ tên M. (quê ở Cà Mau) trình bày, thông qua mạng xã hội, chị biết Thuận môi giới trong việc đẻ thuê.

Do đang có nhu cầu kiếm tiền từ việc mang thai hộ nên chị M. đã liên hệ với Thuận và tìm đến ngôi nhà ở phố Kim Hoa.

Ở đây, Thuận ra giá sẽ trả cho chị số tiền 280 triệu đồng/ lần mang thai hộ. Số tiền này sẽ được chia thành nhiều đợt theo giai đoạn phát triển của thai nhi.

Chị M. cũng khai nhận, mang thai hộ cho vợ chồng anh T. (quê ở Nghệ An). Ngày 11/4, chị được Thuận đưa đi cấy phôi thai thành công tại bệnh viện. Đến giai đoạn này, chị nhận được 50 triệu đồng.

Công an làm việc với vợ chồng anh T. Cả 2 vợ chồng anh T. trình bày do đã lớn tuổi, không có khả năng mang thai nhưng có nguyện vọng sinh thêm nên đã liên lạc với Trần Thị Bích Vân là người có thể tìm được người mang thai hộ.

Khi đó, Vân đã hướng dẫn vợ chồng anh T. đến bệnh viện tạo phôi và lưu trữ phôi. Toàn bộ hồ sơ, thủ tục về việc lưu trữ phôi được giao lại cho Vân. Chi phí trọn gói là 800 triệu đồng. Số tiền này được chia thành nhiều đợt chuyển cho Vân qua tài khoản ngân hàng.

Đến thời điểm bị phát hiện, vợ chồng anh chị T. đã chuyển khoản cho Vân 500 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Đống Đa đã mời vợ chồng anh D. (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có liên quan đến vụ việc.

Anh D. cho biết, vợ chồng anh đã thỏa thuận với Vân để tìm người mang thai hộ với giá 1 tỷ đồng thai đơn và 1,5 tỷ đồng với thai đôi. Anh D. đã chuyển cho Vân 200 triệu đồng để tiến hành cấy phôi cho người phụ nữ nhận mang thai hộ.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Bích Vân và Trần Thị Bích Thuận có thái độ quanh co, chối tội, bất hợp tác. Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định chị em Bích Vân và Bích Thuận đã có hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.