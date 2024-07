Ngày 18/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Viết Lương (SN 1988, ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Lê Thị Hằng Nga (SN 1990, ở huyện Mê Linh, Hà Nội), Hà Thế Duy (SN 1986, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Hồ Thị Quỳnh Liên (SN 1991, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 1/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, công an phát hiện nam thanh niên đang cầm 2 bộ hồ sơ có biểu hiện nghi vấn tại đầu ngõ 177 đường Cầu Diễn.

Khi công an tiến hành kiểm tra hành chính thì nam thanh niên khai nhận đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Công an đã lập biên bản, đưa người về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Hà Thế Duy làm nghề lái xe ôm công nghệ. Duy đã cùng một người phụ nữ thường xuyên đi lấy giấy tờ giả và giao cho khách.

Một phần hồ sơ tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Từ lời khai của Duy, một đường dây sản xuất, kinh doanh giấy tờ giả đã lộ diện. Trong đó, Lương là người trực tiếp sản xuất giấy tờ giả, Nga là người đăng quảng cáo, Liên là khách đặt làm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương tại huyện Mê Linh, cơ quan công an thu giữ 1 máy khắc laze màu xanh trắng, máy tính xách tay, máy in màu, 100 vỏ bìa hồ sơ, 126 quyển học bạ các loại chưa qua sử dụng.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 14.568 con tem bảy màu, 596 mặt con dấu, 7 hộp dấu các loại, 38 phôi bằng tốt nghiệp THPT chưa qua sử dụng, máy ép plastic cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Quá trình điều tra, công an xác định, Liên là nhân viên tại một công ty tư vấn du học có địa chỉ ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này đã tìm tới Nga để làm giả học bạ khi gặp trường hợp học sinh điểm thấp không đủ điều kiện đi du học.

Hiện vụ án đang được điều tra.