Ngày 5/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Trần Minh Long (SN 2009) và Nguyễn Công Đạt (2010) về hành vi cướp tài sản, còn Nguyễn Phụ Tuấn Hưng (SN 2011) do dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, nên giao Công an phường Yên Nghĩa lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Cả 3 đối tượng nêu trên là học sinh lớp 7- 8 cùng ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Tang vật, phương tiện nhóm thiếu niên sử dụng để gây án. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 2/11, công an nhận được tin báo của anh N.T.B. (SN 2004, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) về việc, bị 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp cướp xe máy ở đường Cienco 5, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) vào khoảng 2h30 cùng ngày.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt Trần Minh Long, Nguyễn Công Đạt và Nguyễn Phụ Tuấn Hưng và tang vật thu giữ gồm xe máy, 2 tuýp sắt.

Trực tiếp chỉ đạo điều tra, truy bắt nhóm đối tượng, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an quận Hà Đông chia sẻ, nhóm đối tượng đều ở hoàn cảnh gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục của người lớn.

Theo điều tra, cả 3 đối tượng ở gần nhà nhau nên quen biết qua những chuyến bỏ học, bỏ nhà đi chơi. Khi hết tiền, chúng bàn tính việc đi cướp.

Còn theo lời khai, khoảng 2h ngày 2/11, Hưng chờ mẹ đi ngủ để lấy xe máy đón Đạt và Long rồi lấy 2 thanh tuýp sắt giấu ở gần nhà từ trước.

Đến khoảng 2h50, nhóm phát hiện anh N.T.B. đi xe máy một mình nên tấn công và cướp. Gây án xong, các đối tượng mang tang vật về cất giấu ở ngõ gần nhà Hưng, rồi vào nhà người này ngủ.