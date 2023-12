Chiều 31/12, một lãnh đạo Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Hải Quân (SN 2004) và Lò Văn Quý (SN 2005; cùng ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hai đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 21h47 ngày 30/12, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT, trật tự - Công an huyện Than Uyên phối hợp với Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Km343+500, Quốc lộ 32 (khu 5, thị trấn Than Uyên).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe mô tô do nam thanh niên điều khiển, chở theo 1 người. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Cú tông khiến Đại úy Nguyễn Ngọc Kênh, Đội CSGT, trật tự Công an huyện bị thương. Hai đối tượng trên xe mô tô bị ngã ra đường.

Tổ công tác và người dân đã khống chế 2 đối tượng và kịp thời đưa Đại úy Nguyễn Ngọc Kênh đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai, sau khi uống bia cùng nhóm bạn tại khu vực bờ hồ, thị trấn Than Uyên, Quân chở Quý đi đến đầu phố đi bộ rồi theo Quốc lộ 32 đi về hướng xã Phúc Than. Khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Quý bảo Quân “phóng đi”.

Bản thân Quân không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, do sợ bị phạt nặng nên Quân đã tăng ga xe để bỏ trốn và đâm bị thương CSGT.