Báo VietNamNet xin giới thiệu đến bạn đọc bài phát biểu của Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính, với sự hỗ trợ của ChatGPT, tại Lễ công bố chiến lược chuyển đổi AI của Tập đoàn ngày 11/09/2024.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: CMC

Thưa quý vị, trên đây là 1 ví dụ nhỏ về những gì trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm được: Những câu chào mở đầu chương trình 3 ngôn ngữ Anh-Nhật-Hàn do các kĩ sư AI của CMC ứng dụng, xử lí.

Ngay lúc này, khi chương trình đang diễn ra, đồng bào ta ở các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên… đang phải đối mặt và chiến đấu với những trận mưa lũ, ngập lụt do hoàn lưu sau bão Yagi gây ra. CBNV CMC đã chung tay gửi tặng 500 triệu đồng để góp phần giúp đồng bào khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, điều tôi thực sự muốn nhấn mạnh là: Nếu chúng ta có thể ứng dụng AI, và triển khai công nghệ này vào dự báo thiên tai một cách hiệu quả hơn, thì có lẽ những thiệt hại do bão lũ gây ra sẽ được giảm thiểu tối đa.

Chúng ta đang đứng trước một thời kỳ lịch sử, một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên AI, khi trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một công nghệ mới mẻ, mà đang dần trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Trong vài năm qua, AI đã chứng minh tiềm năng to lớn của nó khi đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng suất và thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Theo các chuyên gia, AI được dự báo sẽ đóng góp tới 15,7 nghìn tỷ USD, chiếm gần 14% GDP toàn cầu vào năm 2030. Đây là một con số vô cùng ấn tượng, cho thấy AI không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà là động lực phát triển dài hạn và bền vững cho nền kinh tế thế giới.

Động lực đó là gì? Không có gì khác hơn đó chính là CHUYỂN ĐỔI AI.

Khái niệm AI (trí tuệ nhân tạo) đã được ra đời từ năm 1956. Khái niệm về AI không có gì là mới, khoa học về trí tuệ nhân tạo đã tồn tại hơn 60 năm nay. Tuy nhiên, chỉ vài năm trở lại đây, nhờ sự bùng nổ của năng lực tính toán đủ để xử lý dữ liệu lớn, AI – đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) – mới thực sự phát triển mạnh mẽ. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi tôi tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2024, chứng kiến AI là chủ đề trung tâm tại hầu hết các phiên thảo luận và đang lan tỏa mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực đời sống và kinh doanh. Qua nghiên cứu, tôi nhận ra rằng: AI đã tác động đến mọi mặt của cuộc sống, từ kinh tế, xã hội đến chính trị, từ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; AI đang chuyển đổi chúng ta và chúng ta cần ứng dụng AI để chuyển đổi mình một cách chủ động và tích cực!

Đây chính là khái niệm cốt lõi của "Chuyển đổi AI" mà tôi đúc kết:

"AI Transformation (AI-X) là quá trình ứng dụng công nghệ AI để thay đổi tổng thể và toàn diện về cách thức hoạt động và tương tác trong mọi lĩnh vực của xã hội từ Chính phủ, doanh nghiệp đến đời sống của người dân. Mục tiêu của Chuyển đổi AI (AI-X) là tận dụng tiềm năng vô tận của công nghệ Al để: Đổi mới sáng tạo, cải tiến về hiệu suất, năng suất, gia tăng giá trị và tạo ra một nền kinh tế số, với cam kết trách nhiệm và đạo đức nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển xanh và bền vững." (Chủ tịch HĐQT/CTĐH Nguyễn Trung Chính)

Vậy, chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội Chuyển đổi AI như thế nào và bằng cách nào?

Đối với Việt Nam, chúng ta đang có cơ hội lớn để tận dụng AI nhằm thúc đẩy nền kinh tế số và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Theo dự báo, AI có thể đóng góp tới 14% GDP của Việt Nam đến năm 2030, tương đương với 150 đến 200 tỷ USD. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc áp dụng công nghệ AI vào các lĩnh vực quan trọng như sản xuất, dịch vụ, y tế và giáo dục. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần có một chiến lược phát triển AI đồng bộ và hiệu quả, tập trung vào việc đầu tư hạ tầng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hành lang pháp lý phù hợp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Chiến lược chuyển đổi AI của Tập đoàn CMC. Ảnh: PV

Trước hết, đối với Chính phủ, AI mang đến cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ công và tăng cường tính minh bạch trong hệ thống hành chính. Với khả năng phân tích dữ liệu khổng lồ và dự báo xu hướng, AI có thể giúp Chính phủ đưa ra các quyết định chính sách chính xác hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Ví dụ, AI có thể được sử dụng để tối ưu hóa quy trình cấp phép, quản lý chống thất thu thuế kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, chống gian lận, kiểm soát tài nguyên môi trường, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công.

Hơn nữa, AI còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực an ninh an toàn thông tin, giúp phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa về an toàn thông tin và an ninh quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả. Từ việc phân tích dữ liệu mạng xã hội để dự đoán hành vi bất thường, đến việc sử dụng AI trong giám sát và quản lý biên giới, công nghệ này đang giúp Chính phủ đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an ninh và trật tự xã hội.

Đổi với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành đang có chiến lược xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi AI sẽ đẩy nhanh quá trình thông minh hóa bằng các ứng dụng phục vụ cho quản trị điều hành, dịch vụ và đời sống của người dân. Người dân sẽ được hưởng thụ từ những thành quả tốt đẹp mà thành phố thông minh đem lại như: Giao thông thông minh, giáo dục thông minh, môi trường xanh sạch, trận tự an toàn thành phố được đảm bảo, các dịch vụ công trực tuyến thông minh giảm thiểu tối đa phiền hà cho người dân và nhiều tiện ích khác nữa.

Đối với xã hội, AI có tiềm năng cải thiện chất lượng cuộc sống của con người trên nhiều phương diện, từ y tế, giáo dục đến giao thông, môi trường. Trong lĩnh vực y tế, AI có thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh tật sớm, cá nhân hóa liệu trình điều trị và thậm chí dự đoán các dịch bệnh bùng phát. Những tiến bộ trong AI đang giúp con người sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và ít bệnh tật hơn.

Tại Việt Nam, ứng dụng AI trong y tế đang ngày càng phát triển, với các dự án như hệ thống hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế, phân tích gen và dự báo bệnh tật. Trong lĩnh vực môi trường, AI giúp công tác dự báo tình hình bão lũ và thảm họa thiên tai ngày một chính xác hơn, đảm cho chất lượng môi trường và cuộc sống an toàn cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, AI đang thay đổi cách chúng ta tiếp cận tri thức. Với các hệ thống học tập thông minh, AI có thể cung cấp các chương trình học tập cá nhân hóa, giúp học sinh và sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, AI còn giúp giáo viên phát hiện sớm những khó khăn của học sinh, từ đó có thể can thiệp và hỗ trợ kịp thời. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, AI là chìa khóa mở ra những cơ hội kinh doanh mới, tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ thông minh hơn. Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang tận dụng AI để tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Một nghiên cứu của PwC cho thấy, AI có thể giúp tăng năng suất lao động lên tới 40% trong thập kỷ tới, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã và đang bắt đầu tích cực đầu tư vào AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chẳng hạn, các ngân hàng đang sử dụng AI để phân tích hành vi khách hàng, dự báo rủi ro tín dụng và tối ưu hóa chiến lược tiếp cận khách hàng. Trong khi đó, các công ty thương mại điện tử áp dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu.

Không chỉ dừng lại ở đó, AI còn giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới với giá trị gia tăng cao. Một ví dụ điển hình là các hệ thống AI hỗ trợ thiết kế sản phẩm, từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất đến việc phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến như robot tự hành, máy bay không người lái và các sản phẩm công nghệ cao khác. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt và dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong hành trình này, CMC đóng vai trò quan trọng khi là người đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi số với công nghệ AI. Với thông điệp "Enable Your AI-X", CMC cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp AI tiên tiến, được cá nhân hóa để phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp. CMC không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tích hợp AI vào quy trình kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo.

Thông qua các giải pháp AI của CMC, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động một cách bền vững. "Enable Your AIX" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lời cam kết của CMC trong việc hỗ trợ khách hàng khai thác tối đa tiềm năng của AI, biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, và cùng nhau xây dựng một tương lai phát triển vượt bậc.

Bên cạnh những lợi ích mà AI mang lại, chúng ta cũng cần nhận thức rõ ràng về những thách thức đi kèm. Một trong những thách thức lớn nhất là việc đảm bảo rằng công nghệ này được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những quy định pháp lý rõ ràng, đảm bảo quyền riêng tư của cá nhân và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cần đầu tư vào việc đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị cho lực lượng lao động có kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường lao động.

Kỷ nguyên AI không chỉ là một thời kỳ của sự đổi mới công nghệ, mà còn là cơ hội để chúng ta tái định hình lại cách chúng ta sống, làm việc và tương tác. Để làm được điều này, cần có sự chung tay, hợp tác của tất cả các bên – từ Chính phủ, doanh nghiệp cho đến người dân. Chúng ta cần xây dựng một hành lang pháp lý và đạo đức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của AI, đồng thời đảm bảo rằng công nghệ này phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và nỗ lực của tất cả chúng ta, kỷ nguyên AI sẽ mang lại những thay đổi tích cực, không chỉ cho nền kinh tế mà còn cho xã hội, đảm bảo rằng Việt Nam không chỉ là người hưởng lợi mà còn là người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ này.

Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC