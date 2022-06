Tân Hoàng Minh tuyên bố đóng cửa văn phòng vì bị đe dọa

Theo thông báo gửi khách hàng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gần đây, có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của Tập đoàn, sự việc đã được tập đoàn trình báo lên cơ quan công an có thẩm quyền.

"Trong thời gian chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng và sức khỏe của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của tập đoàn, từ ngày 15/6, tập đoàn dừng mở cửa văn phòng tại trụ sở 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội", thông báo nêu.

Tân Hoàng Minh đóng cửa văn phòng vì bị đe dọa

Trong thông báo này, Tân Hoàng Minh cũng cho biết đang nỗ lực trong việc giải quyết quyền lợi của khách hàng liên quan đến hợp đồng trái phiếu đã giao kết và hẹn lịch đón tiếp trở lại trong chiều ngày 22/6.

Sáng 16/6, hàng trăm khách hàng kéo nhau đến trụ sở Tân Hoàng Minh căng băng rôn kêu gọi tập đoàn trả tiền. Nhiều khách hàng đến từ các tỉnh xa như: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên xuống Hà Nội... kéo nhau xuống Hà Nội.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh đã có buổi gặp gỡ với tập đoàn để đòi quyền lợi trái phiếu của mình.

Phía nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến tiến độ bán các dự án, xử lý tài sản và cách thức chi trả tiền cho nhà đầu tư. Còn phía Tân Hoàng Minh lại đưa ra các thông tin mang tính chung chung, dẫn văn bản hoặc quy định pháp luật.

Mới đây, Tân Hoàng Minh đã có văn bản thông báo gửi khách hàng về vấn đề trả nợ trái phiếu cho các nhà đầu tư và việc chuyển nhượng dự án. Theo thông báo này, Tân Hoàng Minh đã thu hồi 370 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của C03 mở tại Kho bạc Nhà nước. Cùng với số tiền 296,1 tỷ đồng đã nộp trước đó, tính đến nay tổng số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp là 666,1 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền C03 đã trực tiếp thu hồi). Tân Hoàng Minh cũng cho hay đang tiếp tục tăng cường việc thu hồi các khoản tiền có liên quan đến trái phiếu.

Về việc chi trả cho nhà đầu tư, Tân Hoàng Minh cho niết đã có công văn gửi đến C03 để đề xuất phương án chi trả cho nhà đầu tư theo hướng: Khi số tiền chuyển vào tài khoản tạm giữ của C03 mở tại Kho bạc Nhà nước đạt từ 10% trở lên trên tổng dư nợ của 9 đợt phát hành trái phiếu thì Tân Hoàng Minh sẽ phối hợp cùng C03 bắt đầu trả cho các nhà đầu tư với tỷ lệ đồng đều tương ứng. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ thông tin cụ thể đến các nhà đầu tư.

Về việc chuyển nhượng dự án, lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, tập đoàn này vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm và đàm phán với các đối tác có tiềm năng, nguồn lực tài chính để chuyển nhượng dự án. Theo ông Minh, việc chuyển nhượng dự án bất động sản trải qua quá trình từ tìm kiếm đối tác, thẩm định năng lực, đàm phán, tiến tới ký kết và thực hiện giao dịch thành công đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Gia Hưng