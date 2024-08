Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, hôm qua (30/8), lượng khách đông và trải đều các khung giờ. Lực lượng an ninh đã bố trí sẵn sàng tại các khu vực và chính thức tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày hôm nay đến hết kỳ nghỉ lễ.

Theo số liệu kế hoạch bay từ các hãng hàng không, dự kiến ngày 31/8 có khoảng 95.000 lượt khách (34.600 khách quốc tế, 60.400 khách nội địa) với tổng số 557 lượt chuyến bay (241 chuyến quốc tế, 316 chuyến nội địa).

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài kiểm tra giấy tờ của hành khách. Ảnh: N. Huyền

Đại diện sân bay Nội Bài lưu ý, trong thời gian tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh, ngoài việc đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay thì lực lượng an ninh sẽ kiểm tra bổ sung ngẫu nhiên với tỷ lệ 10% theo đúng quy định.

Đồng thời, lực lượng an ninh cũng sẽ tăng cường phỏng vấn ngẫu nhiên hành khách tại điểm kiểm tra giấy tờ tùy thân…

Để chuyến đi thuận lợi, hành khách cần chuẩn bị, xuất trình đủ giấy tờ cần thiết gồm:

Trẻ em: Nếu bay nội địa cần giấy khai sinh (bản gốc/ bản sao trích lục) hoặc hộ chiếu; bay quốc tế cần hộ chiếu kèm visa nếu quốc gia/vùng lãnh thổ nơi đến yêu cầu.

Người lớn: Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe, thẻ nhà báo, hộ chiếu; bay quốc tế cần hộ chiếu và visa nếu quốc gia/vùng lãnh thổ nơi đến yêu cầu.

Đối với hành lý, mỗi hãng hàng không sẽ tùy vào điều kiện giá vé máy bay của mỗi ghế để quy định cụ thể các chế độ hành lý xách tay hay ký gửi khác nhau.

Trọng lượng hành lý xách tay tiêu chuẩn thường tối đa 7-12kg. Nếu hành lý của bạn vượt quá trọng lượng này, hãng có thể yêu cầu khách bỏ bớt đồ ra hoặc phải đóng thêm phí ký gửi.

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, hành khách sẽ qua cửa an ninh. Tại đây, nhân viên sẽ thực hiện một số bước xác minh thông tin và kiểm tra vật phẩm mang theo để đảm bảo an ninh trước chuyến bay.

Đầu tiên, bạn cần cởi bỏ các phụ kiện như đồng hồ, giày dép, mũ, thắt lưng, những vật kim loại khác và đặt chúng trong khay riêng. Sau đó, bạn sẽ đi qua máy soi chiếu an ninh để kiểm tra có vật cấm nào hay không.

Trong trường hợp bay chuyến quốc tế, trước hết khách cần hoàn tất quy trình xuất cảnh, sau đó mới tiến vào khu vực soi chiếu.