Với sự tham gia của hơn 70 lãnh đạo từ nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ, logistic, y tế… hội thảo “Tăng cường ứng dụng AI trong kinh doanh và an ninh mạng” (Rise into the future: Harness the Full Potential of Business AI & Cybersecurity) là diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng mới nhất và thảo luận về giải pháp cho những thách thức về bảo mật và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thời đại số.

Hội thảo "Tăng cường ứng dụng AI trong kinh doanh và an ninh mạng"

An ninh mạng (Cybersecurity) và AI

Theo thống kê, tỷ lệ tấn công mạng tăng 38% trong năm 2023, gây thiệt hại trung bình 4,35 triệu USD cho mỗi tổ chức. Vào năm 2023, Google Cloud đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công DDos lớn hơn gấp 7 lần cuộc tấn công năm 2022, đạt 398 triệu yêu cầu mỗi giây và được xem là cuộc tấn công lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại. Google cũng cho biết rằng các mối đe dọa an ninh mạng đang ngày càng trở nên tinh vi, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các giải pháp tiên tiến để bảo vệ dữ liệu và hệ thống, đồng thời phải đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để duy trì hoạt động của các dịch vụ khi đối mặt với các cuộc tấn công.

Trong buổi hội thảo, ông Điệp Nguyễn, đại diện từ phía Google Cloud đã đề cập đến giải pháp Security Command Center (SCC): “SCC là công cụ quản lý bảo mật tập trung giúp bảo vệ tài nguyên trên Google Cloud, giúp doanh nghiệp phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa mạng, SCC được tích hợp với SecLM để tạo nên bộ giải pháp bảo mật toàn diện, ứng dụng vào cơ sở hạ tầng của giúp tránh khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng”.

Bên cạnh thách thức về bảo mật, sự bùng nổ mạnh mẽ của GenAI kết hợp với giải pháp bảo mật của Google cũng mang đến những cơ hội mới cho doanh nghiệp trong việc nâng cao khả năng phòng thủ, quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn thông tin.

“Business AI tích hợp vào hệ thống SAP ERP và các phần mềm khác mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Nó thay đổi cách người dùng sử dụng và tương tác với hệ thống phần mềm, đồng thời mang đến cho doanh nghiệp cơ hội để tự động hóa quy trình vận hành kinh doanh. SAP Business AI có 3 yếu tố quan trọng: Liên quan đến quy trình kinh doanh vì dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Tin tưởng, vì dựa vào chính dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp. Có trách nhiệm, vì đảm bảo an toàn, bảo mật và an ninh mạng cho doanh nghiệp”, ông Triết Trần, đại diện của SAP cho biết.

Triển khai SAP trên Google Cloud: Giải pháp đột phá cho doanh nghiệp

Triển khai SAP trên Google Cloud cùng Cloud Ace. Nguồn: Cloud Ace

Việc ứng dụng AI khi triển khai SAP trên Google Cloud không chỉ giúp doanh nghiệp hợp nhất và truy cập dữ liệu theo thời gian thực (với bộ giải pháp BigQuery, Vertex AI cùng SAP ERP và SAP Datasphere), mà còn thúc đẩy quá trình ra quyết định và triển khai các dự án cũng như tối ưu hóa quy trình làm việc, từ đó nâng cao năng suất, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cloud Ace đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số

Cloud Ace hiện là đối tác chiến lược của SAP tại Việt Nam, đồng thời là Managed Service Provider của Google Cloud. Với kinh nghiệm phong phú cùng các chứng chỉ Specialization đặc biệt về AI và hệ thống máy học (Machine Learning), Cloud Ace đã triển khai thành công nhiều dự án ở các ngành nghề khác nhau, cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ, quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng, sao lưu và di chuyển dữ liệu ở 15 quốc gia trên toàn cầu.

Trọng tâm của Cloud Ace là giúp khách hàng ở các quy mô và ngành nghề khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, bán lẻ, sản xuất… triển khai mới hoặc di chuyển dữ liệu SAP lên nền tảng điện toán đám mây Google, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Hội thảo “Tăng cường ứng dụng AI trong kinh doanh và an ninh mạng” (Rise into the future: Harness the Full Potential of Business AI & Cybersecurity) đã cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin hữu ích về các giải pháp bảo mật và ứng dụng AI tiên tiến trên nền tảng Google Cloud. Cloud Ace tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Cloud Ace, Google Cloud và SAP, doanh nghiệp sẽ có thể vượt qua những thách thức về bảo mật và AI, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ để phát triển và thành công.

Hồng Nhung