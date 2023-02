Dấu hiệu quan trọng cảnh báo gan đang 'kêu cứu'

Ông N.V.T (47 tuổi, quê Hà Nam) đến một bệnh viện tại Hà Nội kiểm tra sức khỏe vì thấy mệt mỏi, chán ăn, ngứa và vàng da. Qua khai thác tiền sử, ông thường xuyên uống bia rượu. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của ông tăng gấp 30-40 lần so với chỉ số bình thường. Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

Trường hợp khác là nam thanh niên L.M.T, 29 tuổi (Hoài Đức, Hà Nội) tiền sử khỏe mạnh, sử dụng bia rượu thường xuyên. Gần đây, anh bị đau bụng và dùng thuốc dạ dày không đỡ. Khi đi khám bệnh, kết quả xét nghiệm, chụp CT cho thấy men tụy của bệnh nhân tăng gấp 20 lần, men gan tăng, phù nề mô tụy. Sau một tuần điều trị, sức khỏe của anh đã ổn định.

Kết quả xét nghiệm men gan của ông T.

Đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chị C.K.A (45 tuổi, Tân Mai, Hà Nội) chia sẻ chị không có tiền sử viêm gan. Sau Tết, chị bị sốt mấy ngày nên tự mua thuốc điều trị. Hết sốt, chị vẫn mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Một tuần gần đây, chị thấy da vàng hơn nên đi kiểm tra. Kết quả, bác sĩ cho biết chị bị tăng men gan do dùng thuốc. Nếu không điều trị, tế bào gan sẽ bị tổn thương.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau Tết, số bệnh nhân đến khám vì tăng men gan nói riêng và các bệnh lý gan mật nói chung đều gia tăng. Đặc biệt là các bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên.

Trong đó, hai nhóm bệnh nhân chính là viêm gan nhiễm độc do lạm dụng rượu, bia trong dịp Tết và bệnh nhân nặng bỏ thuốc kháng virus, dẫn tới suy gan.

Bác sĩ Ngọc Anh cũng lý giải men gan do tế bào gan sản xuất ra. Khi tế bào gan chết đi do quá trình lão hóa, một lượng men gan được phóng thích vào máu với nồng độ bình thường là dưới 40U/l. Tình trạng men gan tăng chứng tỏ có hiện tượng bất thường xảy ra đối với tế bào gan. Do đó, đây được xem là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ gan đang "kêu cứu”.

Theo vị chuyên gia này, rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tăng men gan gan. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nguyên nhân thường gặp nhất là do viêm gan virus và rượu. Viêm gan virus có nhiều loại viêm gan virus A, virus B, virus C. Ngoài ra, tình trạng bệnh gan gia tăng còn do thói quen sử dụng thuốc không hợp lý, đặc biệt là các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Ngọc Anh cho biết rất khó để nhận biết tình trạng tăng men gan bởi rất ít triệu chứng. Bệnh nhân có thể phát hiện tình trạng này qua xét nghiệm máu. Một số trường hợp có biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, vàng da, ngứa da. Muộn hơn, bệnh nhân nôn ra máu, cổ chướng.

Đặc biệt, khi có các biểu hiện tăng men gan bạn không nên tự ra hiệu thuốc mua về điều trị hoặc uống thuốc bổ gan, thải độc gan. Bởi sai lầm này có thể khiến tình trạng bệnh tăng nặng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, các bác sĩ đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính, bỏ thuốc kháng virus, uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hoặc thực phẩm chức năng dẫn tới tăng men gan, suy chức năng gan, thậm chí biến chứng nặng gây xuất huyết, vàng da, cổ chướng, hôn mê gan, thậm chí tử vong.

Vì vậy, bệnh nhân cần đến khám và tuân thủ tư vấn của bác sĩ về việc sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng để điều trị bệnh hiệu quả.

Hàng triệu người Việt mang thủ phạm gây ung thư gan Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho biết người mắc viêm gan virus B và C nếu không theo dõi điều trị chặt chẽ sau 15-20 năm sẽ chuyển thành xơ gan và ung thư gan.