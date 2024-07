Tập thơ song ngữ Việt - Anh thứ 9 của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Bình, mang tựa đề Chim xanh tiếng hót xanh trời (Blue birds singing out to blue sky) đã chính thức được nhà xuất bản Ukiyoto tại Canada phát hành trên toàn cầu. Sách thơ thể hiện tình yêu sâu sắc với cuộc sống, thiên nhiên, văn hóa đa quốc gia, do chính tác giả chuyển ngữ tiếng Anh, cùng một người khác là dịch giả Lê Phan Lộc.

Chim xanh tiếng hót xanh trời được chia thành nhiều phần rõ rệt. Từ bài 1 đến bài 37, tác giả dùng hình ảnh các con vật như ngựa, vẹt, đại bàng, hải âu, chó, mèo, gà… để phản ánh hiện thực cuộc sống. Chúng không chỉ là nhân vật trong thơ mà còn là biểu tượng cho những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống, tình yêu và con người.

Từ bài 38 trở đi, Lê Thanh Bình hòa mình vào tiếng chim hót với nhiều ngữ cảnh khác nhau như trong rừng, trong vườn, trên núi, trên biển… để bày tỏ quan điểm về cái đẹp, sự hòa hợp giữa thơ ca, hội họa và thiên nhiên. Tác giả cũng tô đậm sắc thái tiếng chim qua bốn mùa, mô tả sinh hoạt đầy chất thơ của thủ đô Hà Nội, tình cảm đối với cha mẹ, tình yêu lứa đôi và tình vợ chồng.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Bình.

Là người đi nhiều, cả trong và ngoài nước, tác giả Lê Thanh Bình ghi lại các cung bậc cảm xúc khi ở Canada, Nga, Mỹ và Tây Ban Nha. Từ bài 88 đến bài 100, ông dành nhiều suy tư về một số vùng đất của Na Uy, nơi ông từng làm Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam. Trong phần này, bài thơ Cúc cu - loài chim cu gáy tượng trưng cho sự no ấm an lành - được coi là một tác phẩm đặc sắc.

Cuối cùng, từ bài 106 đến bài 121 viết về xứ sở Hoa anh đào - Nhật Bản với sự quan sát tinh tế của người am hiểu thơ ca và cảnh sắc phương Đông. Những bài thơ này không chỉ là các bức tranh tả cảnh mà còn chứa đựng tình cảm sâu lắng, sự trân trọng và tình yêu đối với đất nước, con người Nhật Bản.

Chim xanh tiếng hót xanh trời của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Bình là một tác phẩm đầy cảm hứng, thể hiện sự đam mê và tài năng của tác giả trong việc chuyển ngữ và sáng tác thơ. Việc tập thơ được xuất bản toàn cầu là một niềm tự hào không chỉ của tác giả mà còn của giới văn sĩ Việt Nam, là nhịp cầu giúp bạn đọc quốc tế hiểu thêm về thiên nhiên, văn hóa, tâm hồn con người đất Việt.

