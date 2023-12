{"article":{"id":"2223252","title":"Nhà mạng sẽ chặn không cho điện thoại 'cục gạch' 2G mới nhập mạng","description":"Việc chặn thuê bao 2G mới hòa mạng sẽ được thực hiện nhằm chuẩn bị cho tắt sóng 2G tại Việt Nam.","contentObject":"<p>Việt Nam đã lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy thực hiện mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030, mà Thủ tướng đã phê duyệt là phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam.</p>

<p>Tại tọa đàm do CLB nhà báo công nghệ thông tin tổ chức sáng 5/12, ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết, một trong những khó khăn của các nhà mạng khi triển khai <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-2223226.html\" target=\"_blank\">t<strong>ắt sóng 2G</strong></a> là vấn đề phát sinh các thuê bao 2G mới. </p>

<p>“<em>Trên hệ thống kênh phân phối bán lẻ, vẫn có nhiều điểm bán thiết bị 2G cũ, tồn kênh. Còn nhiều điểm bán dòng máy 2G không chính thống dẫn đến khi khách hàng có nhu cầu mới, vô tình mua phải máy 2G</em>”, ông Nguyễn Trọng Tính nói.</p>

<p>Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Phúc Khánh, Phó Ban công nghệ VNPT cho hay, trước những yêu cầu của Bộ TT&TT về việc không nhập khẩu thiết bị chỉ hỗ trợ 2G, VNPT đã xây dựng giải pháp, hệ thống. Dự kiến cuối năm nay VNPT sẽ không cho phép kết nối các thiết bị không tuân thủ quy định pháp luật.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-viettel-2-1-1193.jpg?width=768&s=gG2JMF-MbKhcX-APa_CYXg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-viettel-2-1-1193.jpg?width=1024&s=ItcVhrDl9B5HJJSs3xXUhw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-viettel-2-1-1193.jpg?width=0&s=sVj03eMztHz1kFjP2CLGDQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-viettel-2-1-1193.jpg?width=768&s=gG2JMF-MbKhcX-APa_CYXg\" alt=\"W-tat-song-2g-viettel-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-viettel-2-1-1193.jpg?width=260&s=wugpKtTUuMbrNhfXFuzafQ\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom. Ảnh: Lê Anh Dũng</figcaption>

</figure>

<p>Khi được hỏi về vấn đề các thiết bị 2G trôi nổi trên thị trường, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, Thanh tra Bộ đã kiểm tra một số điểm bán thiết bị tại các tỉnh, thành phố. Trên thực tế, vẫn còn việc buôn bán các thiết bị 2G không được nhập khẩu chính thức, bên cạnh đó là các mẫu điện thoại 2G cũ. Cục Viễn thông sẽ tích cực truyền thông và phối hợp với các nhà mạng để rà soát thiết bị mới đăng ký hòa mạng. Điều này nhằm đảm bảo các thuê bao không đúng quy định sẽ không được phép hòa mạng mới. </p>

<p>Hiện Cục Viễn thông đang cùng nhà mạng xây dựng giải pháp. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, không thể kiểm soát ngay IMEI của các thiết bị đầu cuối mà phải rà soát các dòng máy sản xuất trước 1/7/2021, sau đó xây dựng cơ sở dữ liệu,... </p>

<p>Hiện chưa có thời điểm chính thức không cho thuê bao 2G hòa mạng mới. Cục Viễn thông sẽ sớm thông báo thời điểm này, nhằm tránh việc lưu thông các thiết bị 2G, cũng như để người dùng ý thức được việc dùng các dòng điện thoại này sẽ không được hòa mạng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-nguyen-phong-nha-1-1194.jpg?width=768&s=wxhl9W5lLJQNW7b5nTCjbQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-nguyen-phong-nha-1-1194.jpg?width=1024&s=dg347Nd0CGqOBj6p2Zuqsw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-nguyen-phong-nha-1-1194.jpg?width=0&s=jaCutfBMkdRmywbfxd0zxA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-nguyen-phong-nha-1-1194.jpg?width=768&s=wxhl9W5lLJQNW7b5nTCjbQ\" alt=\"W-tat-song-2g-nguyen-phong-nha-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-tat-song-2g-nguyen-phong-nha-1-1194.jpg?width=260&s=Uk4HCKuRNWH17vbH5HcsFg\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông.</figcaption>

</figure>

<p>Theo ông Nguyễn Phong Nhã, để chính sách đi vào cuộc sống là việc không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Chúng ta đang tính toán trung bình vòng đời của một thiết bị 2G là 3 năm, nhưng vẫn có những thiết bị hoạt động tốt với thời gian lâu hơn. </p>

<p>“<em>Hy vọng với sự chung tay của cơ quan quản lý, các nhà mạng và địa phương, số lượng thuê bao 2G sẽ càng ngày càng ít đi, khi đến ngày tắt sóng 2G sẽ không còn các thuê bao 2G trên thị trường</em>”, ông Nhã nói.</p>

<p>Trước đó, từ cuối năm 2020, Bộ TT&TT đã có Thông tư 43 quy định \"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến\". </p>

<p>Theo thông tư này, kể từ tháng 7/2021, các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật sẽ không được nhập khẩu, sản xuất trong nước.</p>

<p>Các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 1/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước. </p>

<p>Các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật có thể kể đến là các máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G.</p>

<p>Đến tháng 8/2023, Bộ TT&TT cũng đã có văn bản hướng dẫn 63 Sở TT&TT trên cả nước về việc kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.</p>

<p>Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT chủ động rà soát, và dựa theo tình hình thực tế để lên kế hoạch kiểm tra chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đơn lẻ, đảm bảo không còn máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only lưu thông trên địa bàn.</p>

<p>Các Sở TT&TT tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an... để kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only vi phạm quy định.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701783389225\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223262\"><a href=\"/nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-cho-khach-hang-co-nhu-cau-co-ban-2223262.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tat-song-2g-nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-gia-re-cho-khach-hang-1115.png?width=0&s=42J49VCUissQ_EmQZoiDvw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tat-song-2g-nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-gia-re-cho-khach-hang-1115.png?width=260&s=Oco71mmc8mFeUAi-1nZjGA\" alt=\"Tắt sóng 2G, nhà mạng chuẩn bị điện thoại ‘cục gạch’ 4G giá rẻ cho khách hàng\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-cho-khach-hang-co-nhu-cau-co-ban-2223262.html\">Tắt sóng 2G, nhà mạng chuẩn bị điện thoại ‘cục gạch’ 4G giá rẻ cho khách hàng</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Để chuẩn bị cho lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam, các nhà mạng đều đã có phương án để hỗ trợ người dân chuyển dịch lên 4G, 5G mà không tốn quá nhiều chi phí. Một trong số đó phải kể đến điện thoại ‘cục gạch’ 4G.</div>

</div>

</article>

</div>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701767315845\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223225\"><a href=\"/sau-thang-9-2026-viet-nam-se-chinh-thuc-tat-song-2g-2223225.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tu-thang-92026-viet-nam-se-tat-song-2g-802.jpg?width=0&s=hJyfiWduAQunjb5FSB8Flg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tu-thang-92026-viet-nam-se-tat-song-2g-802.jpg?width=260&s=04W1tWYK573jLay7YidV0g\" alt=\"Tắt sóng 2G từ tháng 9/2024, điện thoại\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/sau-thang-9-2026-viet-nam-se-chinh-thuc-tat-song-2g-2223225.html\">Tắt sóng 2G từ tháng 9/2024, điện thoại \"cục gạch\" sắp thành dĩ vãng</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Theo kế hoạch tắt sóng 2G của Bộ TT&TT, thuê bao 2G Only sẽ không còn trên mạng từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, 2G vẫn sẽ được duy trì đến tháng 9/2026 để cung cấp thoại cho các thuê bao 3G, 4G không tích hợp tính năng VoLTE.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2222964\"><a href=\"/vi-sao-viet-nam-chon-tat-song-cong-nghe-2g-2222964.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vi-sao-viet-nam-chon-tat-song-2g-1823.jpg?width=0&s=rEuj3ISbm_la8YdOdhqL-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vi-sao-viet-nam-chon-tat-song-2g-1823.jpg?width=260&s=kaKA5Y5gRZWwh8SKZSiwNQ\" alt=\"Vì sao Việt Nam chọn tắt sóng 2G?\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/vi-sao-viet-nam-chon-tat-song-cong-nghe-2g-2222964.html\">Vì sao Việt Nam chọn tắt sóng 2G?</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Bộ TT&TT đưa ra mục tiêu đến tháng 9/2024 phải hoàn thành việc dừng công nghệ 2G.</div>

</div>

</article>

</div>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701763251647\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2223226\"><a href=\"/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-2223226.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-809.jpg?width=0&s=cpw8c3NjP-U6VlyUZJHfYQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-809.jpg?width=260&s=jSpffnivPLDK7DTACXk1Eg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-2223226.html\">Nhà mạng đã chuẩn bị xong phương án tắt sóng 2G</a><span class=\"summary__content-desc\">Các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đang chuyển đổi dần thuê bao 2G lên 4G, nhằm chuẩn bị tốt cho việc tắt sóng 2G.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tat-song-2g-se-chan-khong-cho-thue-bao-2g-moi-nhap-mang-2223252.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-se-chan-khong-cho-dien-thoai-cuc-gach-2g-moi-nhap-mang-1191.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-se-chan-khong-cho-dien-thoai-cuc-gach-2g-moi-nhap-mang-1192.jpg","updatedDate":"2023-12-06T00:24:59","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223312","title":"Việt Nam nên tắt 2G càng sớm càng tốt, dành băng tần vàng cho công nghệ mới","description":"Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc TrueIDC Vietnam cho rằng, Chính phủ nên quyết liệt tắt sóng 2G càng sớm càng tốt để dành băng tần quý giá này cho các công nghệ mới.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-song-2g-de-som-dua-nguoi-dan-xa-hoi-len-moi-truong-so-2223312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/viet-nam-nen-tat-2g-cang-som-cang-tot-danh-bang-tan-vang-cho-cong-nghe-moi-1470.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:38:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223262","title":"Tắt sóng 2G, nhà mạng chuẩn bị điện thoại ‘cục gạch’ 4G giá rẻ cho khách hàng","description":"Để chuẩn bị cho lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam, các nhà mạng đều đã có phương án để hỗ trợ người dân chuyển dịch lên 4G, 5G mà không tốn quá nhiều chi phí. Một trong số đó phải kể đến điện thoại ‘cục gạch’ 4G.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-cho-khach-hang-co-nhu-cau-co-ban-2223262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tat-song-2g-nha-mang-chuan-bi-dien-thoai-cuc-gach-4g-gia-re-cho-khach-hang-1115.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:29:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223225","title":"Tắt sóng 2G từ tháng 9/2024, điện thoại \"cục gạch\" sắp thành dĩ vãng","description":"Theo kế hoạch tắt sóng 2G của Bộ TT&TT, thuê bao 2G Only sẽ không còn trên mạng từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, 2G vẫn sẽ được duy trì đến tháng 9/2026 để cung cấp thoại cho các thuê bao 3G, 4G không tích hợp tính năng VoLTE.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-song-2g-tu-thang-92024-dien-thoai-cuc-gach-sap-thanh-di-vang-2223225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tu-thang-92026-viet-nam-se-tat-song-2g-802.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:55:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223226","title":"Nhà mạng đã chuẩn bị xong phương án tắt sóng 2G","description":"Các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone đang chuyển đổi dần thuê bao 2G lên 4G, nhằm chuẩn bị tốt cho việc tắt sóng 2G.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-2223226.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nha-mang-da-chuan-bi-xong-phuong-an-tat-song-2g-809.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:39:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222937","title":"5 tuyến cáp biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế đang hoạt động bình thường","description":"Các sự cố trên 2 tuyến cáp quang biển AAG và AAE-1 đều đã được khắc phục xong trong tháng 11/2023. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam đi quốc tế đã cải thiện.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-tuyen-cap-bien-ket-noi-internet-viet-nam-di-quoc-te-dang-hoat-dong-binh-thuong-2222937.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/5-tuyen-cap-bien-ket-noi-internet-viet-nam-di-quoc-te-dang-hoat-dong-binh-thuong-1715.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221678","title":"Thành phố thông minh phải làm cho người dân hạnh phúc hơn","description":"Người dân phải là trung tâm khi xây dựng thành phố thông minh. Các giải pháp trong hệ sinh thái thành phố thông minh cũng cần được phát triển nhằm phục vụ người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-pho-thong-minh-phai-lam-cho-nguoi-dan-hanh-phuc-hon-2221678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thanh-pho-thong-minh-phai-lam-cho-nguoi-dan-hanh-phuc-hon-204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:08:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221549","title":"15% doanh thu quý của Nvidia đến từ một quốc gia Đông Nam Á","description":"Giới phân tích chỉ ra một phần không nhỏ doanh thu quý III/2023 của gã khổng lồ chip Mỹ Nvidia đến từ Singapore, quốc đảo nhỏ ở khu vực Đông Nam Á.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/15-doanh-thu-cua-nvidia-den-tu-mot-quoc-gia-dong-nam-a-2221549.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/15-doanh-thu-cua-nvidia-den-tu-mot-quoc-gia-dong-nam-a-604.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221272","title":"Chuẩn hóa dữ liệu - việc quan trọng khi xây dựng đô thị thông minh","description":"Tại Vietnam - Asia Smart City Summit 2023, đại diện Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: “Trong quá trình xây dựng một đô thị thông mình, dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng”.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuan-hoa-du-lieu-viec-quan-trong-khi-xay-dung-do-thi-thong-minh-2221272.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chuan-hoa-du-lieu-viec-quan-trong-khi-xay-dung-do-thi-thong-minh-1198.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220890","title":"Hà Nội có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ thẻ, vé liên thông","description":"Khi áp dụng thẻ, vé liên thông với hệ thống hơn 2.000 xe buýt trên địa bàn, ước tính ngân sách Thành phố Hà Nội có thể tiết kiệm từ 300 đến 310 tỷ đồng mỗi năm.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-co-the-tiet-kiem-hang-tram-ty-dong-nho-the-ve-lien-thong-2220890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ha-noi-co-the-tiet-kiem-hang-tram-ty-dong-nho-the-ve-lien-thong-452.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:59:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220405","title":"Người dùng di động “méo mặt” vì tổng đài thu cước giá “trên trời”","description":"Chỉ sau vài cuộc gọi tổng đài với tổng thời gian chưa đến 20 phút gọi, một người dùng mới đây “tá hỏa” khi thấy số tiền cước lên tới cả trăm nghìn đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dung-di-dong-meo-mat-vi-tong-dai-thu-cuoc-gia-tren-troi-2220405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-dung-di-dong-meo-mat-vi-tong-dai-thu-cuoc-gia-tren-troi-1269.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:45:13","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220664","title":"Hà Nội giải bài toán xây dựng thành phố thông minh để phát triển KT-XH","description":"Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, mô hình thành phố thông minh bền vững sẽ mang lại môi trường sống thực sự chất lượng, tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân; xây dựng chính quyền phục vụ vì sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-giai-bai-toan-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-de-phat-trien-kt-xh-2220664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ha-noi-giai-bai-toan-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-de-phat-trien-kt-xh-784.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T13:39:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220542","title":"Đột phá trải nghiệm khách hàng bán lẻ với giải pháp AI Contact Center CMC","description":"Ngày 8/12, CMC sẽ tổ chức sự kiện để các doanh nghiệp bán lẻ tìm hiểu về giải pháp AI Contact Center CMC, đột phá nâng cao trải nghiệm khách hàng, kiến tạo tương lai của ngành bán lẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dot-pha-trai-nghiem-khach-hang-ban-le-voi-giai-phap-ai-contact-center-cmc-2220542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/dot-pha-trai-nghiem-khach-hang-ban-le-voi-giai-phap-ai-contact-center-cmc-323.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219068","title":"Microsoft 365 - bộ giải pháp bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp","description":"Ngày 29/11, CMC Telecom (Đối tác Tier-1 Cloud Solution Provider của Microsoft ở Việt Nam) phối hợp Microsoft tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng giải pháp bảo mật toàn diện khi sử dụng Microsoft 365.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/microsoft-365-bo-giai-phap-bao-mat-toan-dien-cho-doanh-nghiep-2219068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/microsoft-365-bo-giai-phap-bao-mat-toan-dien-cho-doanh-nghiep-276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219016","title":"Tối ưu quy trình phát triển phần mềm trên AWS Cloud với AWS DevOps Sagas","description":"AWS DevOps Sagas giúp doanh nghiệp tối ưu và hiện đại hoá quy trình phát triển phần mềm trên AWS Cloud. Từ đó rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng đáp ứng của tổ chức.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toi-uu-quy-trinh-phat-trien-phan-mem-tren-aws-cloud-voi-aws-devops-sagas-2219016.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/toi-uu-quy-trinh-phat-trien-phan-mem-tren-aws-cloud-voi-aws-devops-sagas-163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218879","title":"IMS đẩy mạnh triển khai các giải pháp số với CMC Cloud thế hệ mới","description":"Theo ông Trần Bảo Hưng - Giám đốc Kinh doanh IMS, CMC Cloud đã giúp IMS tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên, tối ưu chi phí vận hành tới 30% và đảm bảo dịch vụ của IMS luôn ổn định.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ims-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-so-voi-cmc-cloud-the-he-moi-2218879.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/ims-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-so-voi-cmc-cloud-the-he-moi-1205.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218869","title":"Đã có thể kết nối Trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIX ở CMC DC Tân Thuận","description":"Ngày 21/11/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom) tổ chức lễ khai trương điểm kết nối Trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tại Data Center (DC) Tân Thuận của CMC Telecom.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-co-the-ket-noi-tram-trung-chuyen-internet-quoc-gia-vnix-o-cmc-dc-tan-thuan-2218869.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/da-co-the-ket-noi-tram-trung-chuyen-internet-quoc-gia-vnix-o-cmc-dc-tan-thuan-1118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T16:50:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218146","title":"Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk đang tìm cơ hội tại Việt Nam","description":"Đại diện SpaceX - công ty mẹ của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho biết đang tìm kiếm cơ hội và mong đợi sẽ được đồng hành cùng thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/internet-ve-tinh-starlink-cua-elon-musk-dang-tim-co-hoi-tai-viet-nam-2218146.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/internet-ve-tinh-starlink-cua-elon-musk-dang-tim-co-hoi-tai-viet-nam-604.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T14:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217967","title":"Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Cloud trong nước chiếm hơn 22% thị phần","description":"Báo cáo mới công bố về thị trường dịch vụ Cloud tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ thị phần giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp nội địa hiện là 77,8% và 22,2%.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-cloud-trong-nuoc-chiem-hon-22-thi-phan-2217967.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-cloud-trong-nuoc-chiem-hon-22-thi-phan-1312.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217870","title":"Việt Nam phải cạnh tranh Thái, Singapore nếu muốn thành hub Internet toàn cầu","description":"Việt Nam có lợi thế để thành hub Internet toàn cầu. Trong hành trình đó, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh cùng nhiều quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-phai-canh-tranh-thai-singapore-neu-muon-thanh-hub-internet-toan-cau-2217870.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/viet-nam-phai-canh-tranh-thai-singapore-neu-muon-thanh-hub-internet-toan-cau-980.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T16:47:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217318","title":"Công nghiệp 'xương sống' của Trung Quốc số hoá nhanh chóng với kết nối 5G","description":"Kết nối 5G trở thành yếu tố không thể thiếu trong chiến lược hiện đại hoá các ngành công nghiệp xương sống tại Trung Quốc, như cảng biển và khai thác hầm mỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-noi-5g-hien-dai-hoa-san-xuat-cong-nghiep-tai-trung-quoc-2217318.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/cong-nghiep-xuong-song-cua-trung-quoc-so-hoa-nhanh-chong-voi-ket-noi-5g-525.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T13:41:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216820","title":"Kết nối dữ liệu trở thành trụ cột trong ‘đặc khu AI’ Trung Quốc","description":"Với tham vọng biến khu vực vịnh lớn (GBA), trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo quốc gia, chính quyền tỉnh Quảng Đông vừa ban hành hướng dẫn quản lý hoạt động trao đổi dữ liệu hai chiều và xuyên biên giới.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-noi-du-lieu-tro-thanh-tru-cot-trong-dac-khu-ai-trung-quoc-2216820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/ket-noi-du-lieu-tro-thanh-tru-cot-trong-dac-khu-ai-trung-quoc-833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T14:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216855","title":"VinaPhone là mạng di động nhanh nhất Việt Nam năm 2023","description":"Theo công bố kết quả đo kiểm mới nhất của Speedtest, VinaPhone đã trở thành mạng di động nhanh nhất Việt Nam 2023. Thông tin được công bố trên website Speedtest.net của Tổ chức Ookla, đơn vị đo kiểm tốc độ di động và internet hàng đầu thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinaphone-la-mang-di-dong-nhanh-nhat-viet-nam-nam-2023-2216855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/vinaphone-la-mang-di-dong-nhanh-nhat-viet-nam-nam-2023-534.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T12:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215722","title":"8 Cách tiết kiệm chi phí khi sử dụng Microsoft Azure","description":"CMC Telecom, đối tác Tier-1 Cloud Solutions Provider của Microsoft tại Việt Nam chia sẻ 8 cách tiết kiệm chi phí khi sử dụng Microsoft Azure cho doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-cach-tiet-kiem-chi-phi-khi-su-dung-microsoft-azure-2215722.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/8-cach-tiet-kiem-chi-phi-khi-su-dung-microsoft-azure-1007.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T17:15:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215675","title":"Hiện đại hoá lưu trữ dữ liệu bằng giải pháp CMC BaaS","description":"Với nhiều tính năng vượt trội, CMC BaaS giúp doanh nghiệp nâng cấp hàng rào bảo mật và tối ưu hóa quá trình sao lưu dữ liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Hạ tầng số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/ha-tang-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-dai-hoa-luu-tru-du-lieu-bang-giai-phap-cmc-baas-2215675.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/hien-dai-hoa-luu-tru-du-lieu-bang-giai-phap-cmc-baas-890.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T16:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214913","title":"Trung Quốc ra mắt hệ thống mạng Internet nhanh nhất thế giới, gấp 3 lần Mỹ","description":"Mạng Internet thế hệ mới của Trung Quốc có thể gửi dữ liệu tương đương 150 bộ phim mỗi giây, nhanh gấp 3 lần so với hệ thống Internet tiên tiến nhất thế giới hiện nay của Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-ra-mat-he-thong-mang-internet-nhanh-nhat-the-gioi-2214913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/trung-quoc-ra-mat-he-thong-mang-internet-nhanh-nhat-the-gioi-gap-3-lan-my-1514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T05:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa