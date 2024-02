Tàu Nga. Ảnh: RT

Theo RT, tuần dương hạm Varyag thuộc lớp Slava và tuần dương hạm Marshal Shaposhnikov thuộc lớp Udaloy đã cập cảng Visakhapatnam, ở nam Ấn Độ ngày 19/2.

Cuộc tập trận do Ấn Độ tổ chức sẽ có sự tham gia của nhiều nước như Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Australia, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và Iran, Yemen, Qatar, Iraq... Thời điểm tập trận rất quan trọng vì một số bên tham gia đã triển khai tàu tới Biển Đỏ trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột Israel - Hamas.

Khoảng 20 tàu chiến và tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải, trực thăng sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài tới 27/2. Ấn Độ dự kiến triển khai hơn 20 tàu, gồm cả tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga đóng và tàu INS Vikran.

Chính phủ Ấn Độ cho biết: "Mục đích trọng tâm của MILAN 2024 là tăng cường tương tác chuyên nghiệp giữa các lực lượng hải quân thân thiện và tích lũy kinh nghiệm trong các hoạt động đa phương trên biển".

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Hari Kumar ngày 19/2 nói với giới truyền thông rằng New Delhi đang thực hiện các chiến dịch chống cướp biển và máy bay không người lái ở biển Bắc Ảrập và Biển Đỏ trong bối cảnh khủng hoảng đang diễn ra. "Chúng tôi hợp tác với lực lượng hải quân nước ngoài thân thiện, chủ yếu là trao đổi thông tin. Chúng tôi là cường quốc hải quân lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại an ninh, ổn định và sự an toàn trong khu vực này".

Ấn Độ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của nước này tại tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ khi lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tấn công các tàu hàng nhằm thể hiện sự đoàn kết với Hamas.

Năm nay là cuộc tập trận MILAN lần thứ 12. Tập trận sẽ được tiến hành ở cảng và trên biển, gồm cả diễn tập phòng không, diễn tập chống tàu ngầm, tàu nổi.