Fulvio Bugani và ca sĩ Thanh Lam chụp ảnh kỷ niệm.

Fulvio Bugani tới Việt Nam một tháng nay và mới khai mạc triển lãm ảnh cá nhân mang tên SICILY về hòn đảo nổi tiếng ở Italy tại Casa Italia Hà Nội. Đây là lần thứ 3 Fulvio Bugani đến Việt Nam nhưng là lần đầu tổ chức triển lãm ảnh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam (1973-2023).

Lý do từ bỏ chụp ảnh chiến trường

Fulvio Bugani vốn phóng viên tự do, là người tích cực hợp tác với các tổ chức phi chính phủ như: Bác sĩ không biên giới và Tổ chức Ân xá Quốc tế (NGOs Doctors Without Borders and Amnesty International), nơi mà anh đã tham gia vào một số dự án về nhân quyền, về nhập cư bất hợp pháp và quyền cư trú tại Châu Phi.. Nhưng rồi những hình ảnh ở các vùng chiến sự thường là buồn đau, chết chóc... khiến Fulvio Bugani bị ám ảnh trong giấc mỗi giấc ngủ.

Điều đó thôi thúc Fulvio Bugani chuyển hướng sang những chủ đề sáng tạo, cá nhân hơn, nơi thoải mái bộc lộ ý tưởng và cảm xúc. Anh muốn thực hiện các bức ảnh vừa mang tính báo chí, vừa mang tính nghệ thuật.

Fulvio Bugani hào hứng nói về dự án thực hiện tại Việt Nam trong cuộc trò chuyện với phóng viên ngày 18/8 tại Hà Nội.

Nhiếp ảnh gia sinh năm 1974 có niềm đam mê đặc biệt với các vùng đất mới và trên thực tế những bức ảnh chụp ở các vùng đất xa xôi ngoài quê hương Italy của Fulvio Bugani khiến anh được biết đến rộng rãi. Đó là tác phẩm về cộng đồng người chuyển giới Hồi giáo ở Indonesia có tên Waria đã mang về cho Fulvio Bugani giải World Press Photo 2015.

Phóng sự đường phố ''Soul y Sombra'' về Cuba được trao giải Leica Oskar Barnack 2016. Bức ảnh Boxe in Havana thuộc dự án “Havana project” được trao giải PoY - Picture of the Year 2017. ''Guajiro” - phóng sự về người nông dân Cuba được trao giải PoY - Picture of the Year - ở hạng mục Chân dung năm 2019.

Bức ảnh mang đến cho Fulvio Bugani giải Ảnh Báo chí Thế giới 2015 được chụp ở Indonesia.

Tuy nhiên, lần này Fulvio Bugani mang những bức ảnh mình chụp ở Sicily đến Việt Nam, giới thiệu về hòn đảo mà theo anh mô tả "góc nào cũng đẹp". Bộ ảnh Sicily được Fulvio Bugani thực hiện xuất phát từ cảm hứng sau thời gian dài chụp ảnh ở Cuba. Anh thấy Sicily và Cuba có điểm giống nhau nên quyết định quay lại đó để chụp ảnh - một nơi mà Fulvio Bugani nhận xét là có nhiều cảm xúc và cả phép màu ở đó.

"Chúng ta nghĩ đến Sicily như hòn đảo về tội phạm vì thế người dân tốt hơn với những vị khách tới đây gấp 3 lần để chứng minh mọi lời đồn đại không có thật", Fulvio Bugani nói.

Được biết đến như một người có “bản năng kể chuyện qua ảnh”, Fulvio Bugani mang tới triển lãm 20 bức ảnh chọn lọc, gói gọn và đặc tả những nét tinh tuý của Sicily. Tách biệt khỏi những thành phố hoạt náo, Sicily là hiện thân của nhịp sống chậm rãi, thanh bình, được ví như những đợt sóng êm đềm của Địa Trung Hải. Một nhịp sống thuận theo sự oi ả của mặt trời khi ngày lên và trầm lặng khi ngày tàn.

Fulvio Bugani trong triển lãm cá nhân "SICILY" tại Hà Nội.

Muốn thực hiện bộ ảnh về cộng đồng người đa dạng tính dục tại Việt Nam

Ảnh của Fulvio Bugani chủ yếu khám phá các khía cạnh xã hội, văn hóa và sự tương tác giữa con người và xã hội. Điều khiến Fulvio Bugani quan tâm nhất để làm đề tài nhiếp ảnh là cuộc sống hằng ngày của những con người bình thường, những người nếu được phân tích kỹ lưỡng sẽ luôn hé lộ những câu chuyện phi thường phía sau. Các bức ảnh của Fulvio Bugani được chụp theo phong cách gợi mở chứ không mang tính tuyên ngôn.

Những bức ảnh nổi tiếng và giành giải của anh đều chụp ở nước ngoài với chủ đề khác biệt, anh có ý định thực hiện bộ ảnh nào đó trong chuyến đi Việt Nam lần này? Trước câu hỏi này của VietNamNet, Fulvio Bugani hào hứng bảo thích đi vòng quanh thế giới để trải nghiệm các nền văn hóa và chụp ảnh. Dĩ nhiên anh rất tò mò tìm hiểu về Việt Nam.

Một bức ảnh của Fulvio Bugani thực hiện ở Cuba.

"Trong 1 tháng qua, tôi đã trải nghiệm rất nhiều ở Việt Nam. Lần đầu đến đây, tôi như một khách du lịch. Lần thứ 2 tôi được khám phá mảnh đất này, đến vùng nông thôn, vào TP.HCM, trải nghiệm miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, tới Nha Trang - vùng đất tuyệt vời.... Lần này tôi tới Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tôi đã có ý tưởng thực hiện một chủ đề tại Việt Nam, về Queer - cộng đồng người đa dạng tính dục. Họ rất thú vị và tôi đã từng gặp những người như thế ở Cuba, Indonesia.... Họ là một thế hệ mới, là đại diện cho sự tự do, tự do thể hiện bản thân. Chủ đề tôi quan tâm và thực hiện tại Việt Nam lần này đã nằm sẵn trong dự án cá nhân trước đó. Tôi đã thực hiện bộ ảnh chân dung những người thuộc cộng đồng đó ở Cuba và muốn thực hiện ở Việt Nam".

Có 3 chủ đề xuyên suốt trong ảnh của Fulvio Bugani. Đó là chủ đề về những nhóm người nhỏ, sự tự do và quyền biểu đạt sự tự do. Nhiếp ảnh gia chia sẻ anh chỉ cố gắng kể câu chuyện về những người bình thường, những thứ bình dị trong cuộc sống đang dần biến mất.

Tôi thích tiếng 'tách' mỗi khi bấm máy!

Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, các phương tiện chụp ảnh hiện đại, nhiều người có thể có những bức ảnh đẹp với một chiếc điện thoại thông minh mà không cần máy ảnh chuyên nghiệp.... cá nhân anh có gặp thách thức nào trong quá trình cầm máy ở thời đại số?, trả lời câu hỏi này của VietNamNet, Fulvio Bugani nói khi chụp ảnh thể hiện cảm xúc bản thân.

Fulvio Bugani thích kết nối với mọi người bằng chiếc máy ảnh. "Tôi là người khá cổ điển. Tôi thích tiếng 'tách' mỗi khi bấm máy", Fulvio Bugani nói.

Fulvio Bugani.

"Bạn bè tôi nói rất nhiều về trí tuệ nhân tạo, các cách biểu đạt mới trong nhiếp ảnh. Họ cũng đã chuyển đổi và kể những câu chuyện mới trong thời đại mới, về năng lượng, siêu máy tính, vũ trụ, trí tuệ nhân tạo... Khi AI và smartphone ra đời, các nhiếp ảnh gia cũng dịch chuyển. Họ không chụp cái gì mình thấy nữa mà là cái gì mình cảm thấy. Tuy nhiên tôi hạn chế thay đổi thực tại, tăng sáng hay giảm sáng máy ảnh, hạn chế công việc liên quan đến hậu kỳ. Tôi thích những hình ảnh chân thực hơn", Fulvio Bugani chia sẻ.