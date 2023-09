Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết trong tháng 9 này (thời kỳ từ 1-30/9), tổng lượng mưa (TLM) từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ sẽ cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ; miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10-20%.

Trong khi đó, cùng thời kỳ này, TLM trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An thấp hơn từ 10-30%.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong đợt mưa liên tiếp kéo dài. Ảnh minh họa: Tuấn Kiệt

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, TLM tháng này cao nhất là ở khu vực Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên) với mức 320-460mm; tiếp đến là Huế (Trung Trung Bộ) với 300-450mm; riêng khu vực Vinh (Bắc Trung Bộ), TLM cũng đạt mức khá cao với 250-400mm. Ngoài ra, ở khu vực Hải Phòng, Hà Đông (đồng bằng và trung du Bắc Bộ) có TLM khoảng 140-280mm.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão số 3 Saola (đã suy yếu và tan trên biển), khiến gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nhiều ngày qua và khả năng còn kéo dài.

Cụ thể, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 4-5/9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 110mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 6/9, mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các chuyên gia nhận định, những ngày này, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi có mưa nhiều nhất cả nước, tập trung về chiều và tối.

Do tác động của mưa lớn nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa giông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trong những ngày tới đều khả năng xuất hiện mưa rào và giông trong chiều tối và đêm; riêng Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau nhiều ngày nắng sẽ có mưa ít ngày do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 Saola; riêng phía Tây Bắc Bộ đêm 4 và ngày 5/9 có mưa rào và giông vài nơi; sau đó trời chuyển nắng.

Đến khoảng 10-13/9, Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có giông; Bắc Trung Bộ ngày 6/9 và từ khoảng 11-13/9, có mưa rào và giông rải rác; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Do những đợt mưa rải rác xuất hiện nên trong tháng này, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng suy giảm so với tháng 8, ít gay gắt, không kéo dài.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, hiện tượng mưa giông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, các chuyên gia dự báo, hiện tượng El Nino sẽ tác động đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam như: bão và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện không nhiều, tập trung vào giữa mùa, nhưng diễn biến phức tạp, trái quy luật.

Các đợt gió mùa đông bắc ít hơn bình thường, mùa đông kết thúc sớm, nhiệt độ trung bình các tháng có thể cao hơn trung bình, nắng nóng có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022. Lượng mưa có thể ít hơn so với trung bình từ 25-50% đặc biệt là ở khu vực miền Bắc, tuy nhiên có thể xuất hiện mưa lớn cực đoan...