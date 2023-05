Ngày 10/5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin dự báo hiện tượng El Nino, với những tác động không nhỏ đến thời tiết mùa hè và mùa đông năm nay của nước ta.

Theo các chuyên gia khí tượng, “El Nino” là từ được dùng để chỉ hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (đặc trưng bởi khu vực Nino3.4 ) cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 độ C trở lên, thường kéo dài 8 - 12 tháng, với tần suất lặp lại khoảng 3-4 năm 1 lần.

Chênh lệch nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino3.4 trung bình mùa 3 tháng 2-3-4/2023 đang thấp hơn TBNN là 0,2 độ C và tiếp tục tăng hơn so với mùa 3 tháng 1-2-3/2023 là 0,2 độ C.

Trong tuần đầu tháng 5/2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino3.4 đã tăng và hiện tại đang cao hơn mức TBNN là 0,4 độ.

Theo: nchmf

Dự báo hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024.

Các chuyên gia khí tượng nhận định về tác động chung của hiện tượng El Nino đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam.

Cụ thể, theo thống kê trung bình mỗi năm có 5-7 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng đến nước ta, trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn.

Trong những năm El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn TBNN khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, xoáy thuận nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão (tháng 7, 8, 9).

Đồng thời, những năm này, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường. Số đợt front (tần số phờ-rông) lạnh, đặc trưng của các đợt không khí lạnh, qua Hà Nội của các tháng trong năm chỉ bằng 70%. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam sớm hơn bình thường.

Hiện tượng El Nino khiến thời tiết ở nước ta ít đợt lạnh hơn và nhiệt độ trung bình các tháng cao hơn. Ảnh minh họa: Huế Ex

Cũng trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè, các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc.

Đặc biệt, trong điều kiện có ảnh hưởng của hiện tượng này, nhất là các đợt El Nino mạnh có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở nhiều nơi.

Ngoài ra, El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, phổ biến từ 25-50% (rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ). Đáng chú ý là, một số đợt El Nino đã cho những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24h và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi, cho thấy El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam.