Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2024 tình hình tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất và phương thức hoạt động tinh vi, kín đáo. Hiện nay, trên cả nước có khoảng 16.000 người bán dâm. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn rất nhiều do tính di biến động, phức tạp, trá hình của hoạt động mại dâm.

Tình trạng mại dâm trá hình núp bóng các cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn tiếp diễn, nhất là ở các khu du lịch, nghỉ dưỡng. Ở một số địa phương vẫn còn tình trạng nhân viên nữ thoát y khiêu dâm, kích dục; có sự đan xen giữa tổ chức mại dâm và sử dụng trái phép các chất ma túy gây dư luận xấu, phức tạp về an ninh trật tự.

Ngoài ra còn có tình trạng người nước ngoài lợi dụng đầu tư kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam để hoạt động mại dâm. Ngoài ra, mại dâm biến tướng theo hợp đồng nhận con nuôi, bố nuôi (sugar baby, sugar daddy), đường dây gái gọi diễn ra tinh vi, kín đáo, hoạt động liên tỉnh với nhiều hình thức núp dưới danh nghĩa thuê người yêu, tour du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

Tình trạng mại dâm vẫn còn diễn ra tại một số địa phương. Ảnh minh hoạ.

Tình hình hoạt động mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục trên các tuyến biên giới vẫn diễn ra, thủ đoạn tinh vi, hình thức tổ chức nhỏ lẻ, chủ yếu ở các khu vực hoạt động du lịch giải trí và thường có liên quan đến khu vực tiếp giáp với Việt Nam. Đó là khu vực tiếp giáp với biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia; vùng biển các tỉnh, TP Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau…

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong năm qua các lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý các vi phạm về hoạt động mại dâm. Lực lượng công an đã phối hợp thực hiện truy quét các địa điểm công cộng, triệt phá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm hoạt động mại dâm. Cụ thể, lực lượng công an cả nước đã phát hiện trên toàn quốc có 554 vụ/ 993 đối tượng phạm tội về mại dâm (tăng 11,9% số vụ, tăng 3,6% đối tượng so với năm 2023).

Ngoài ra, các đơn vị bộ đội biên phòng cũng phối hợp với lực lượng công an, kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm ở các địa phương trên cả nước.

Bộ LĐTB&XH cũng thông tin thêm, trong năm 2024 có 14.980 người bán dâm có nhu cầu tiếp cận dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ, tư vấn là 27.884 lượt người. Trong đó, hỗ trợ giáo dục 133 lượt người; tư vấn, trợ giúp pháp lý 803 lượt người, hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe 10.369 lượt người…