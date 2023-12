{"article":{"id":"2226386","title":"Techcombank hướng đến xây dựng một giải chạy mang tính biểu tượng, xứng tầm","description":"Đây là chia sẻ của bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp Thị Techcombank tại Hội nghị Thế giới về Thể thao Cộng đồng (MPW), sau thành công của Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank.","contentObject":"<p>Tại hội nghị, trong phiên thảo luận về “Tầm nhìn về hệ sinh thái thể thao đại chúng năng động ở Việt Nam”, bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: “Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” và luôn hướng đến sự phát triển bền vững, chúng tôi đã kiến tạo lối sống khỏe trong cộng đồng. Đồng hành chiến lược cùng Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank, chúng tôi muốn chung tay lan tỏa “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” cùng người dân Việt Nam chinh phục các khát vọng, luôn nỗ lực để vượt trội hơn mỗi ngày. </p>

<p>Cùng với các cơ quan ban ngành tại TP.HCM và đơn vị tổ chức sự kiện - Công ty Sunrise event Việt Nam, chúng tôi chung tay để hướng đến xây dựng một giải chạy mang tính biểu tượng, xứng tầm. Với những kinh nghiệm tổ chức qua 6 năm, trở thành giải marathon danh giá, lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng sẽ hướng Giải Marathon Quốc tế TP.HCM lên mức Đồng trong thời gian tới”.</p>

<p>“Đương nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngoài sự hỗ trợ đồng hành, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, sự nỗ lực học hỏi của Ban tổ chức, luôn có sự cam kết đầu tư, đồng hành của Techcombank trong chiến lược lâu dài”, bà Thái Minh Diễm Tú chia sẻ thêm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-508.jpg?width=768&s=_N0LC1DKQ80pamyk3XwGHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-508.jpg?width=1024&s=M9x7yLd5qmfn_J6720zNwA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-508.jpg?width=0&s=jJEZd3ZWhmsx9IRJFKG4JQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-508.jpg?width=768&s=_N0LC1DKQ80pamyk3XwGHg\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-1-508.jpg?width=260&s=t2fNTdpmVjDY9Uay6jkGjg\"></picture>

<figcaption>Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp Thị Techcombank chia sẻ cùng sự kiện MPW23</figcaption>

</figure>

<p>Cũng trong phiên thảo luận, ông Chris Robb, Tổng Giám đốc & Người Sáng lập, Mass Participation World, đã chia sẻ những kinh nghiệm và những tiêu chí, quá trình để xây dựng một giải chạy không chỉ lớn về quy mô mà được cộng đồng thế giới thế đánh giá cao.</p>

<p>“Chúng tôi tin rằng có nhiều điểm tương đồng bao gồm việc quản lý các địa điểm ngoài trời, mô hình kinh doanh tương tự, sự phụ thuộc vào <a href=\"https://vietnamnet.vn/tinh-nguyen-vien-tag17655232212392540624.html\" target=\"_blank\">tình nguyện viên</a>, tạo ra tác động lớn đến sức khỏe và phúc lợi của người dân cũng như xây dựng và gắn kết với cộng đồng”, ông Chris Robb cho hay.</p>

<p>Đến nay, <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-chay-marathon-tag13424849598343727576.html\" target=\"_blank\">Giải marathon</a> Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 6 đã trở thành một trong những giải marathon hàng đầu ở Việt Nam. Sự kiện thu hút hơn 15.000 vận động viên tham gia trong đó có hơn 1/10 vận động viên quốc tế, đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải chạy tiếp tục hướng đến các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế về an toàn, công tác tổ chức và mang đến nhiều trải nghiệm cho người chạy. </p>

<p>Người tham gia đã trải qua những cung đường đẹp, bắt đầu từ Thảo Cầm Viên, đi qua 17 địa danh gắn liền với lịch sử phát triển của TP.HCM như: Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành Phố,.. và về đích tại Empire City (TP. Thủ Đức) cùng lan tỏa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-509.jpg?width=768&s=SMk7AwQMOv_X38FPsHJ8Tg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-509.jpg?width=1024&s=lu6410U1vtGrYbSpOZtanQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-509.jpg?width=0&s=hL37MKKUhhB336eOVSxD2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-509.jpg?width=768&s=SMk7AwQMOv_X38FPsHJ8Tg\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-509.jpg?width=260&s=-oq0eT8bfAyULGAxYLmxZA\"></picture>

<figcaption>Giải marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp</figcaption>

</figure>

<p></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.5115%; text-align: left;\">

<p>Hội nghị Thế giới về Thể thao Cộng đồng (MPW) diễn ra tại Việt Nam đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, khách mời và người quan tâm đến lĩnh vực thể thao cộng đồng từ nhiều nơi trên thế giới. Hội nghị đã tạo ra một không gian trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về những vấn đề, thách thức và cơ hội liên quan đến thể thao cộng đồng và sự phát triển bền vững.</p>

<p>Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia và người tham dự cũng đã có dịp thăm quan và tham dự các hoạt động liên quan đến Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank, một trong những sự kiện thể thao cộng đồng lớn nhất tại Việt Nam. Các chuyên gia đã bày tỏ sự ấn tượng và khen ngợi về công tác chuẩn bị, tổ chức và quản lý của nước chủ nhà đăng cai Hội nghị MPW, cũng như những bước tiến vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được trong thể thao cộng đồng.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

