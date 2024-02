Đối với những ai yêu thích thể loại văn học phiêu lưu kỳ ảo thì Sự trỗi dậy của gia tộc rồng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn năm nay. Và tác giả George R.R. Martin chắc hẳn là một cái tên quen thuộc với bất cứ độc giả trung thành nào của dòng sách này.

Ông là nhà biên kịch người Mỹ, nhà văn chuyên viết truyện giả tưởng, kinh dị, khoa học viễn tưởng. George R.R. Martin được biết đến với tác phẩm A Song of Ice and Fire - Trò chơi vương quyền, bộ sử thi hùng tráng bán chạy nhất mà HBO đã dựng thành series phim truyền hình ăn khách và tạp chí Time bình chọn ông là một trong "Những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới".

Sự trỗi dậy của gia tộc rồng không chỉ là một bản lược sử về gia tộc Aegon Targaryen trong truyền thuyết, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một bài ca, một bản tuyên ngôn về sức mạnh, vinh quang và sự suy tàn của những Chúa Rồng.

Tác giả giới thiệu sơ lược về lục địa Westeros, đặc điểm và lịch sử của Bảy Vương Quốc và các vị vua đứng đầu từng quốc gia thời điểm ấy. Từ đó, tác phẩm đem tới cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh nhất về quá trình chinh phạt của Aegon sau ngày Valyria sụp đổ. Bạn đọc sẽ được tìm hiểu kỹ càng về cuộc nội chiến Điệu vũ bầy Rồng, cuộc nội chiến đẫm máu dẫn đến cái chết của Rồng và gần như đã đẩy gia tộc Targaryen tới bờ vực diệt vong.

Tác phẩm vén màn những mưu sâu kế hiểm, các liên minh được hình thành dựa trên lợi ích trong chớp nhoáng cùng những cuộc lật mặt phản bội; lột trần mọi hành động cao thượng lẫn hèn hạ bậc nhất lịch sử Westeros.

Lần lượt, cuốn sách Sự trỗi dậy của gia tộc rồng sẽ đưa bạn đọc vào một hành trình đầy kịch tính và hấp dẫn, từ khi Aegon Targaryen cùng hai người vợ là chị em của mình, Rhaenys và Visenya, cưỡi ba con rồng lớn nhất Balerion, Meraxes và Vhagar, để thực hiện cuộc chinh phạt Westeros, cho đến khi gia tộc Targaryen bị lật đổ bởi cuộc nổi dậy của Robert Baratheo…

Trong suốt quá trình đó, chúng ta được chứng kiến những cuộc chiến tranh khốc liệt, những cuộc nội chiến đẫm máu, những mưu sâu kế hiểm, liên minh và phản bội... Bạn đọc sẽ cảm nhận sự vĩ đại và uy nghi của những con rồng, những sinh vật thần thoại mà gia tộc Targaryen coi là người thân và biểu tượng của quyền lực, hiểu rõ hơn về các nhân vật quan trọng trong gia tộc Targaryen, những người đã để lại dấu ấn trong lịch sử như Aegon Đại đế, Jaehaerys Đại đế, Aegon IV, Aegon V, Aerys II, Rhaegar, Daenerys...

Cuốn sách được viết dưới dạng lược sử, lối hành văn súc tích, nhưng không kém phần hấp dẫn và cuốn hút, ngôn từ thấm đẫm tính văn chương, lối diễn tả phóng khoáng nhưng mạch lạc, kể lại những câu chuyện về nhà Tagaryen, khắc họa rõ nét các nhân vật có vai trò quan trọng trong gia tộc. Cốt truyện được chính George R.R. Martin chắp bút và kiểm duyệt, bổ sung tới 150 hình minh họa màu lộng lẫy từ hơn 30 họa sĩ tài năng cùng hợp tác,

The Rise of the Dragon hứa hẹn là ấn phẩm khiến người hâm mộ series Game of Thrones hay House of the Dragon đứng ngồi không yên. Cuốn sách được Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980Books phát hành bản in màu dưới dạng bìa cứng, làm hài lòng cả những độc giả muốn sưu tầm sách.

Hương Hà