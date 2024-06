Theo anh Nguyễn Phương Khánh, một người dân địa phương đang làm dịch vụ chèo bè mảng tại Khu du lịch thác Bản Giốc, vài ngày qua, do mưa lớn, mực nước dâng cao nên ban quản lý yêu cầu đội bè mảng tạm dừng hoạt động đón khách.

Cũng theo anh Khánh, một số hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội là hình ảnh của những trận mưa lũ trước đó.

"Bà con địa phương đã quen với mùa mưa lũ, thác đổ ầm ầm ngày đêm. Nhưng nhiều du khách tới đúng dịp này ngỡ ngàng và tiếc nuối. Họ không thể tham gia đi bè và cũng không chụp được hình ảnh đẹp về thác", anh Khánh cho biết.

Video dưới đây được anh Khánh ghi lại vào ngày 10/6. Tới ngày 11/6, theo ghi nhận, mực nước đã rút dần. "Tạm thời đợt mưa này chưa gây ngập lụt khu vực ruộng lúa, hoa màu của người dân ở chân thác", anh Khánh cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND xã Đàm Thủy xác nhận, vài ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, lũ về nhưng không gây ảnh hưởng đáng kể.

Ban quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc đã ra thông báo khuyến cáo du khách đến tham quan thời điểm này.

Theo đó, hiện tại, thác đang trong giai đoạn nước lũ dâng cao do ảnh hưởng mùa mưa, dự báo tại khu vực sẽ tiếp tục có mưa trong vài ngày tới. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, ban quản lý khuyến nghị du khách: Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và cảnh báo lũ từ cơ quan chức năng và trên phương tiện thông tin đại chúng; Hạn chế tiếp cận khu vực nguy hiểm như gần mép thác hoặc nơi có dòng nước chảy mạnh; Tuân thủ các biển cảnh báo và rào chắn an toàn được lắp đặt quanh khu vực thác; Tuân thủ hướng dẫn của nhân viên khu du lịch; Tránh các hoạt động dưới nước; Chỉ sử dụng các dịch vụ du lịch được cấp phép và đảm bảo an toàn.

Hồi giữa tháng 5, thác Bản Giốc được công bố trong danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới năm 2024 do tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel+Leisure bình chọn. Thác Bản Giốc xếp thứ 17, là đại diện duy nhất của Việt Nam vào danh sách này.

Thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh

Bao quanh thác Bản Giốc là cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, nên thơ cùng bầu không khí mát mẻ, trong lành. Từ thác Bản Giốc, du khách có thể tham quan thêm nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng như động Ngườm Ngao, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky. Tháng 9 và tháng 10 là thời gian lý tưởng khám phá thác.

Trải nghiệm đi bè mảng ngắm thác được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Thạch Thảo