Vụ việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Hưng Hoa huyện Vũ Trắc (Tiêu Tác, Hà Nam). Theo đó, ngày 13/11, nhà trường tổ chức cho toàn bộ học sinh thi giữa kỳ. Tranh thủ giờ giải lao, các em ra ngoài đi vệ sinh. Do số lượng học sinh ra ngoài nhiều cùng lúc, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn cầu thang lên xuống.

Trong quá trình chen lấn, xô đẩy thậm chí giẫm đạp lên nhau, 1 học sinh tử vong và 5 em khác bị thương. Ngay sau khi nhận được thông báo, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Trắc tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai công tác an ninh - an toàn trong trường học.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, do tập trung đông tại cầu thang lên xuống để tranh lượt đi vệ sinh, nên các em đã xô đẩy và giẫm đạp vào nhau. Thảm kịch xảy ra, khiến nam sinh lớp 7 tử vong.

Ngoài ra, 1 học sinh lớp 8 cũng bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân số 2 huyện Vũ Trắc. 4 em còn lại thương nhẹ, cần theo dõi thêm dự kiến xuất viện thời gian tới. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ tại chỗ và các chuyên gia y tế của tỉnh về điều trị cho học sinh.

Tranh nhau đi vệ sinh trong giờ giải lao, 1 học sinh lớp 7 của Trường THCS Hưng Hoa (Hà Nam, Trung Quốc) tử vong và 5 em khác bị thương. Ảnh: Sohu

Chia sẻ với truyền thông, chiều 15/11, chính quyền huyện Vũ Trắc cho biết đã thành lập tổ điều tra làm rõ vụ việc. Đại diện đội điều tra khẳng định, xử lý nghiêm những giáo viên có trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.

"Chúng tôi rút ra bài học sâu sắc sau vụ việc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và khắc phục các rủi ro, nguy hiểm trong trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh", đại diện chính quyền địa phương chia sẻ.

Hiện tại, nhiều phụ huynh Trung Quốc không khỏi bàng hoàng và lo lắng. Nguyên nhân vụ việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó, nhà vệ sinh của trường có hai tầng, nhà vệ sinh nữ ở dưới và nam ở trên. Báo cáo cho biết, nơi đây xảy ra thảm kịch tai nạn học đường, ngày 13/11. Tuy nhiên, tay vịn cầu thang lối vào nhà vệ sinh vẫn nguyên vẹn. Nhiều người thắc mắc, việc học sinh xô đẩy và giẫm đạp lên nhau liệu có phải là nguyên nhân chính.

Người dân tiết lộ, nhiều xe cấp cứu vào trường hôm đó nên đường bị tắc lâu. Sau sự cố trường cho học sinh nghỉ 1 ngày.

Trước đó, ngày 9/11, ông Triệu Hồng Binh - Bí thư huyện ủy chủ trì cuộc họp nghiên cứu và triển khai công tác an ninh - an toàn trong trường học. Chiều cùng ngày, ông Vương Hùng Kiến - Phó Giám đốc Văn phòng An toàn Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hà Nam, dẫn đầu Đội Đánh giá và Kiểm tra trường học chỉ ra:

"Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục và cố gắng hơn trong công tác phát hiện và khắc phục mối nguy hiểm tiềm ẩn tại khuôn viên trường. Đồng thời, ban giám hiệu các trường cũng nên thiết lập quy định và biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh".

Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ học sinh giẫm đạp lên nhau ở Trung Quốc. Năm 2010, 2013 và 2017 tại đất nước này từng xảy ra sự việc tương tự khiến nhiều em bị thương nặng và tử vong.

