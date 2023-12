{"article":{"id":"2223709","title":"Tháng 12 thời điểm vàng mua xe máy điện VinFast: Ưu đãi tới 20% giá","description":"Chính sách giá và thuê pin dành cho xe máy điện mới được áp dụng của VinFast giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe xanh chất lượng, thông minh, dịch vụ hậu mãi vượt trội với chi phí tối ưu.","contentObject":"<p><strong>Cơ hội mua xe giá tốt, chi phí sử dụng “siêu hời”</strong></p>

<p>Chính sách giá được VinFast công bố dành cho xe máy điện mới đây khiến thị trường không khỏi xôn xao. Với mức giảm lên tới gần 20%, những mẫu xe điện vốn “hot” của VinFast càng trở nên đặc biệt hấp dẫn. </p>

<p>Đơn cử như mẫu “xe máy điện quốc dân” Evo200 có mức giá mới chỉ là 18 triệu đồng, giảm tới 4 triệu đồng so với trước đó. Tương tự, người mua Feliz S cũng tiết kiệm gần 3 triệu đồng (giá mới là 27 triệu đồng), trong khi Vento S và Theon S hiện được niêm yết ở mức 50-63 triệu đồng (giảm 6-6,9 triệu đồng so với giá cũ). Với những khách hàng đang công tác trong ngành giáo dục, mức giá trên thậm chí sẽ được chiết khấu thêm 25% nhờ chương trình tri ân đặc biệt của VinFast và BIDV triển khai tới hết năm nay. </p>

<p style=\"text-align: right;\"><em>Đơn vị: VNĐ</em></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 172.781px;\">

<tbody>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px; text-align: left;\"><strong>Dòng xe</strong></td>

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px;\"><strong>Giá cũ</strong></td>

<td style=\"width: 31.914%; height: 28.7969px;\"><strong>Giá mới</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px; text-align: left;\"><strong>Evo200 và Evo200 Lite</strong></td>

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px;\">22.000.000</td>

<td style=\"width: 31.914%; height: 28.7969px;\">18.000.000</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px; text-align: left;\"><strong>Feliz S</strong></td>

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px;\">29.900.000</td>

<td style=\"width: 31.914%; height: 28.7969px;\">27.000.000</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px; text-align: left;\"><strong>Klara S (2022)</strong></td>

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px;\">36.900.000</td>

<td style=\"width: 31.914%; height: 28.7969px;\">35.000.000</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px; text-align: left;\"><strong>Vento S</strong></td>

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px;\">56.000.000</td>

<td style=\"width: 31.914%; height: 28.7969px;\">50.000.000</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px; text-align: left;\"><strong>Theon S</strong></td>

<td style=\"width: 31.9109%; height: 28.7969px;\">69.900.000</td>

<td style=\"width: 31.914%; height: 28.7969px;\">63.000.000</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><br><em>Giá điều chỉnh xe máy điện VinFast (không kèm pin, đã bao gồm VAT) từ ngày 8/10/2023</em></p>

<p>Ngoài mức giá ưu đãi, đáng chú ý là chính sách thuê pin mới của VinFast giúp người dùng được lời lớn. Cùng mức giá thuê 350.000 đồng nhưng người dùng hiện có thể di chuyển quãng đường lên tới 2.000 km, gấp 4 lần trước đó. Nhờ đó, chi phí năng lượng với các mẫu xe điện VinFast vốn đã thấp, nay lại càng tối ưu hơn khi so sánh với xe xăng cùng tầm giá.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-770.jpg?width=768&s=zMndeI0jIPWHOMR9gntvpg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-770.jpg?width=1024&s=1vUg7xjI0Vo_OSuX_YorIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-770.jpg?width=0&s=_w-pmn_ix51WoEGCpo3XQA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-770.jpg?width=768&s=zMndeI0jIPWHOMR9gntvpg\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-770.jpg?width=260&s=idM5tpyNocBcomQPUkzR_Q\"></picture>

<figcaption>Chi phí lăn bánh hợp lý, xe máy điện VinFast phù hợp với các gia đình nhỏ</figcaption>

</figure>

<p>Một số người dùng đã thử tính toán khoản chi phí này cho mẫu Feliz S. Mẫu xe có quãng đường di chuyển gần 200 km trong 1 lần sạc đầy, nếu tính theo giá điện sinh hoạt bậc 5, chi phí năng lượng (sạc) là siêu rẻ, chỉ hơn 50 đồng/km. Cộng với chi phí thuê <a href=\"https://vietnamnet.vn/pin-xe-dien-tag2961680923668955187.html\" target=\"_blank\">pin</a>, người dùng chỉ cần trả trung bình 232 đồng cho mỗi cây số di chuyển. Trong khi ấy, với giá xăng hiện tại, các mẫu xe phổ biến cùng phân khúc như Honda Vision, Yamaha Janus tiêu tốn ít nhất là 418 đồng/km, tức là gần gấp đôi so với xe điện. </p>

<p><strong>Đáng tiền từ chất lượng tới dịch vụ bảo hành, hậu mãi</strong></p>

<p>Thực tế, với rất nhiều người dùng Việt, <a href=\"https://vietnamnet.vn/thi-truong-xe-dien-tag6874921317315325466.html\" target=\"_blank\">xe điện</a> VinFast được tin tưởng không chỉ bởi chi phí tiết kiệm mà còn vì đó thực sự là những chiếc xe vượt trội về chất lượng khi so sánh với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. </p>

<p>Ngay từ những dòng xe dưới 20 triệu đồng như Evo200, Evo200 Lite, người dùng đã nghiễm nhiên được tận hưởng những trải nghiệm gần như không thể có trên xe xăng, đặc biệt là khả năng thách thức các cung đường ngập nước. Tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp những chiếc xe hai bánh điện của VinFast an toàn trong điều kiện nước ngập 0,5 m với thời gian 30 phút. Những thông số này không chỉ được thử nghiệm trong bài test của VinFast mà còn được chính người dùng trải nghiệm thực tế trong thời gian qua. Trong điều kiện nhiều tuyến phố “hễ mưa là thành sông”, khả năng “lội nước băng băng” của xe máy điện VinFast được rất nhiều người thích thú và lựa chọn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-771.jpg?width=768&s=8-9tl7ZqXRYEeCKjdOtT0A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-771.jpg?width=1024&s=QW0cb1UH_PJazubhEpj0iw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-771.jpg?width=0&s=p-MdsNmQ6ioTuAxvPwHiKw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-771.jpg?width=768&s=8-9tl7ZqXRYEeCKjdOtT0A\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-771.jpg?width=260&s=9srlf37TrrBfV7U7hxvMQQ\"></picture>

<figcaption> Chất lượng sản phẩm xe điện luôn là điều khách hàng quan tâm</figcaption>

</figure>

<p>Các tính năng thông minh trên xe VinFast cũng là ưu thế nổi trội. Ở tất cả các dòng xe điện, người dùng đều có thể dễ dàng kết nối xe với điện thoại thông minh qua ứng dụng VinFast E-Scooter để định vị, theo dõi thông tin về pin, kiểm tra tình trạng lỗi nếu có. Đặc biệt, trên các dòng như Vento S hay Theon S, người dùng còn được trải nghiệm thêm các chức năng tiện dụng của chìa khóa thông minh như: mở khóa xe trong phạm vi một mét, mở cốp xe với một nút bấm tiện lợi cũng như kích hoạt tính năng chống trộm từ xa hoặc khoá cổ điện…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-772.jpg?width=768&s=EUOkCTNoPjWa5y8wQxlThA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-772.jpg?width=1024&s=5UWXqqkh6je67LefFGGhAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-772.jpg?width=0&s=DdjFdxaZrEj4HCjzgRtD_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-772.jpg?width=768&s=EUOkCTNoPjWa5y8wQxlThA\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-772.jpg?width=260&s=euVpdJ8ZIRb3KH71bjcvSQ\"></picture>

<figcaption>Thiết kế phong cách và tính năng thông minh của xe VinFast được các bạn trẻ quan tâm</figcaption>

</figure>

<p>Cũng về trải nghiệm, theo giới quan sát, hiếm có hãng nào chăm sóc khách hàng như VinFast. VinFast hiện áp dụng chính sách bảo hành lên tới 36 tháng và không giới hạn số km - chính sách được đánh giá là tốt bậc nhất thị trường hiện tại. Với người dùng thuê pin, VinFast có cam kết đổi pin miễn phí khi khả năng sạc xả của hệ thống xuống dưới 70%, mang tới sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Ngoài ra, để đảm bảo tiện lợi nhất cho người dùng, VinFast đã song song phát triển hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng lưu động.</p>

<p>Nhìn nhận những ưu điểm vượt trội kể trên, một chuyên gia trong ngành giao thông cho rằng, xe điện VinFast thừa tự tin để thay thế xe xăng, trở thành lựa chọn ưu tiên với nhiều người dùng. Độ phủ của những mẫu xe xanh theo ông sẽ tăng tốc trong thời gian tới khi VinFast thêm một lần nữa, giúp người dùng có thêm lựa chọn tối ưu về kinh tế nhờ chính sách giá và thuê pin mới. </p>

<p>“Ngoài câu chuyện kinh doanh, VinFast rõ ràng đang giúp thế hệ các phương tiện di chuyển không khói, không tiếng ồn và thân thiện với môi trường tới gần người dùng hơn. Đó là cách doanh nghiệp và người dùng cùng chung tay vì tương lai xanh tại Việt Nam”, vị chuyên gia nói.</p>

