{"article":{"id":"2223142","title":"‘Chuyển đổi số để bảo vệ màu áo của công chức Thuế chúng tôi’","description":"Ngành thuế tỉnh Bình Định tăng được tính tự giác của người nộp thuế, đồng thời, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ ngành. Chìa khoá nằm ở việc đẩy mạnh chuyển đổi số.","contentObject":"<p>Năm 2021, có 1.300 doanh nghiệp tại tỉnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-tag12198069753131233001.html\">Bình Định</a> khai tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp so với năm 2020, số tiền tăng là 204 tỷ đồng. Trong đó, có 81 doanh nghiệp xuất khẩu tự kê khai tăng tỷ lệ <a href=\"https://vietnamnet.vn/nop-thue-tag8559120624109551467.html\">nộp thuế</a> so với năm 2020, số tiền chênh lệch tăng là 71 tỷ đồng.</p>

<p>Còn 10 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế địa phương chỉ thực hiện 149 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và phát đi 569 cảnh báo, nhưng số thuế điều chỉnh phải nộp tăng 36,8 tỷ đồng.</p>

<p>Tính “tự nguyện tuân thủ” của khoảng 11.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ kinh doanh trên toàn địa bàn thay đổi, do có sự tác động từ hệ sinh thái quản lý thuế thuộc hàng “top” cả nước hiện nay.</p>

<p>Trong căn phòng ở góc lầu 5 tại trụ sở làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, ông Nguyễn Đẩu, tự tin khi nói với VietNamNet về những gì ngành thuế tỉnh đã làm được.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-556.jpg?width=768&s=Yu4QRwxWdRdBzFJ5SM9Zng\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-556.jpg?width=1024&s=b_xGkhtIFTQsl0vBF6txQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-556.jpg?width=0&s=zS-KnqcroPSWTNFtADK3dw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-556.jpg?width=768&s=Yu4QRwxWdRdBzFJ5SM9Zng\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-556.jpg?width=260&s=FAub4TJ8YIwdVIVzp7v9JA\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định</figcaption>

</figure>

<p><strong>Phần mềm “soi” rõ đường đi liên kết đằng sau các doanh nghiệp</strong></p>

<p><em>- Cục Thuế Bình Định đã tạo nên một hệ sinh thái hàng chục ứng dụng “phủ” đến tất cả đối tượng nộp thuế và chức năng quản lý thuế. Ông có thể nói rõ hơn về hệ sinh thái này?</em></p>

<p>Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế thay cho thao tác thủ công đã trở thành tất yếu. Do vậy, chúng tôi tạo nên một hệ sinh thái các ứng dụng CNTT làm nền tảng, để vận hành mô hình quản lý thuế mới - “Mô hình quản lý thuế định hướng mở bằng công nghệ”. </p>

<p>Từ năm 2020 đến nay, ngoài các ứng dụng Tổng cục Thuế đang vận hành, riêng Cục Thuế Bình Định tự xây dựng, triển khai 22 ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế và quản trị nội ngành. </p>

<p>Cụ thể, có 16 ứng dụng giúp Cục bao quát tất cả các chức năng, nguồn thu và lĩnh vực quản lý: từ giám sát hồ sơ khai thuế, hóa đơn, hoàn thuế đến kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; từ quản lý nợ, hộ kinh doanh, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… đến khai thác nguồn thu lĩnh vực thương mại điện tử, giao dịch liên kết, bất động sản, khai thác khoáng sản...) </p>

<p>Ngoài ra, có 6 ứng dụng làm tăng tính công bằng, minh bạch, bình đẳng trong nội bộ (công khai các mặt công tác từ tài chính; tổ chức cán bộ; đào tạo; đặc biệt là ứng dụng giám sát phiếu nhận xét của doanh nghiệp qua công tác kiểm tra, thanh tra)…</p>

<p>Với hệ sinh thái trên, chúng tôi xây dựng và hoàn thành được mô hình “tuân thủ tự nguyện” của người nộp thuế. Từ việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế… tất cả được <a href=\"https://vietnamnet.vn/so-hoa-tag3973412967218076952.html\">số hoá</a>, vận hành trên môi trường điện tử là chính.</p>

<p><em>- Khái niệm “tuân thủ tự nguyện” ở đây có nghĩa là gì, thưa ông?</em></p>

<p>Tức là doanh nghiệp tự sửa sai và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thuế.</p>

<p>Hiện, cơ quan thuế rà soát hoá đơn điện tử hàng ngày trên môi trường số, nhờ hệ thống nghiệp vụ được cài đặt mà chúng tôi có thể ngồi tại chỗ, khoanh vùng các doanh nghiệp có khả năng sai phạm.</p>

<p>Với đối tượng nộp thuế đã chấp hành tốt nhưng vô tình vi phạm, chúng tôi giúp họ tự sửa sai, đưa ra cảnh báo phòng ngừa cho doanh nghiệp.</p>

<p>Còn đối tượng <a href=\"https://vietnamnet.vn/mua-ban-hoa-don-tag16886496620643528363.html\">mua bán hoá đơn</a> bất hợp pháp, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, ngăn chặn và xử lý ngay. </p>

<p>Để dễ hình dùng, Cục Thuế Bình Định có 2 hình thức cảnh báo.</p>

<p>Cảnh báo rộng: cơ quan thuế tập hợp tất cả sai phạm của doanh nghiệp tại tỉnh về các lĩnh vực như: hoá đơn, thương mại điện tử, du lịch… và cập nhật công khai lên cổng giao tiếp trực tuyến của Cục để cá nhân, doanh nghiệp khác vào đấy xem. Tự họ đối chiếu mẫu và rà soát lại quá trình hạch toán của mình. Nếu sai thì tự sửa.</p>

<p>Cảnh báo hẹp: với hệ sinh thái đang sở hữu, chúng tôi rà soát được tất cả sai phạm của từng doanh nghiệp trên phần mềm. Bài toán nghiệp vụ chuyên ngành được đặt vào hệ sinh thái số, từ đó, chúng tôi lập danh sách một loạt doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm ở từng dạng thức. Lúc này, Cục phát cảnh báo tới từng doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, để họ tự rà soát và sửa sai. </p>

<p>Như vâỵ, công khai diện rộng và cảnh báo diện hẹp khiến doanh nghiệp hiểu. Hai dạng thức này đã thúc đẩy tính tự nguyện của người nộp thuế. </p>

<p><em>- Tức là chính người nộp thuế tự nộp bổ sung số thuế còn thiếu?</em></p>

<p>Đúng vậy. Năm 2019, khi chưa đẩy mạnh mô hình “tuân thủ tự nguyện”, ngành thuế Bình Định trực tiếp điều tra, thanh tra tại 998 doanh nghiệp. Số tiền xử lý khoảng 79 tỷ, trong đó, số truy thu thuế là 53 tỷ, còn số tiền phạt lên tới 26 tỷ. </p>

<p>Từ khi áp dụng mô hình “tuân thủ tự nguyện”, riêng hoạt động cảnh báo, rà soát đã tăng số thuế phải nộp là 50 tỷ đồng/năm, tránh toàn bộ tiền phạt cho doanh nghiệp. Thay vì công chức thuế trực tiếp xuống kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ người nộp thuế bằng việc cảnh báo các rủi ro, sai phạm, cho họ tự sửa và nộp thuế bổ sung. Thay vì doanh nghiệp mất tiền phạt khi ngành thuế xuống tận nơi kiểm tra. </p>

<p>Như vậy, hiệu quả quản lý Nhà nước là tương đương, <a href=\"https://vietnamnet.vn/he-sinh-thai-so-tag12687498328439549303.html\">hệ sinh thái số</a> mang lại hiệu quả thấy rõ.</p>

<p>Bằng chứng khác về tính tự nguyện, có những doanh nghiệp xuất khẩu trước đây chỉ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 5 tỷ đồng nhưng sau khi dữ liệu được áp lên hệ thống phần mềm, họ tự biết và tự điều chỉnh số thuế phải nộp lên 20 tỷ; cũng có doanh nghiệp mọi năm nộp 1 tỷ, nhưng sau phải điều chỉnh lên 10 tỷ.</p>

<p>Lý do, chúng tôi đã công khai bài toán nghiệp vụ của từng ngành lên hệ thống phần mềm (ví dụ, tỷ lệ lãi trên doanh thu hàng năm là bao nhiêu đối với chế biến gỗ, bất động sản…), do đó, các doanh nghiệp phải điều chỉnh và tự nâng thuế thu nhập cần nộp. </p>

<p>Trước đây, doanh nghiệp dàn xếp các giao dịch, để giảm thiểu tối đa lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm số thuế phải nộp. Nhưng, phần mềm nghiệp vụ rà soát và thấy rõ đường đi liên kết đằng sau các doanh nghiệp, nâng chi phí chỗ này, bù trừ chỗ khác ra sao. </p>

<p>Những trường hợp cụ thể thể đó, chúng tôi mời doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với cơ quan thuế. Chúng tôi chứng minh cho họ tâm phục khẩu phục với những tính toán hiện đại của phần mềm nghiệp vụ. </p>

<p>Để làm được việc trên, điều kiện tiên quyết là phải số hoá được trong công tác quản lý nhà nước, số hoá cụ thể các dạng thức sai phạm của doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi mới có căn cứ để đối thoại và khiến doanh nghiệp tâm phục khẩu phục.</p>

<p>Nói tóm lại, mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy tính tự nguyện của người nộp thuế, nâng cao sự tự giác chứ không phải cứ tìm tòi sai phạm của doanh nghiệp mà xuống xử lý trực tiếp. Số hoá đang thay đổi toàn bộ cách tiếp xúc giữa công chức thuế và người nộp thuế.</p>

<p><strong>Phòng ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu từ xa</strong></p>

<p><em>- Quản lý bằng công nghệ, đồng nghĩa, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công chức thuế và người nộp thuế. Ông có gặp phải lực cản nội bộ khi đẩy mạnh chuyển đổi số tại Cục?</em></p>

<p>Hãy nhìn nhận thực tế rằng, khi một cán bộ thuế trực tiếp tới tiếp xúc doanh nghiệp có vi phạm, không ai biết được chuyện gì xảy ra, tiêu cực hoàn toàn có thể phát sinh từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp. </p>

<p>Còn bây giờ, với công cụ số hoá và môi trường quản trị điện tử, đây là cách để chúng tôi bảo vệ cán bộ, công chức thuế, tạo môi trường công vụ trong sạch. Từ đó, Cục tạo sự tin tưởng của người nộp thuế với cơ quan quản lý thuế. Khi hình ảnh của cơ quan thuế được nâng lên, người dân và doanh nghiệp mới tin. Lúc này, họ sẽ tuân thủ tự nguyện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.</p>

<p>Số hoá là gì? Đó là chính là công cụ phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế nhũng nhiễu từ xa trong ngành thuế.</p>

<p>Tất nhiên rồi, khi chuyển sang phương thức tiếp xúc gián tiếp, sẽ triệt tiêu những lợi ích khi làm việc trực tiếp. Anh thử nghĩ xem, nếu ngăn chặn nguồn lợi của ai đó thì đương nhiên sẽ bị phản đối, lực cản trong nội bộ ngành là có. Nhưng, đây là việc Cục Thuế Bình Định phải làm. Càng làm thì càng quen. Chuyển đổi số là xu hướng không thể chối bỏ. Chuyển đổi số để giữ gìn, bảo vệ màu áo của ngành thuế chúng tôi.</p>

<p><em>- Như vậy, Cục Thuế Bình Định đã có những thay đổi rất lớn khi áp dụng hệ sinh thái số của mình?</em></p>

<p>Đúng vậy. “Trái tim” của Cục Thuế Bình Định hiện nay là bộ phận CNTT và tuyên truyền, hỗ trợ. Chính họ đóng góp công lớn trong xây dựng hệ sinh thái ứng dụng, thúc đẩy tính tuân thủ tự nguyện, lấy phòng ngừa cho người nộp thuế là chính. </p>

<p>Với hàng chục nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế hoạt động nhưng Cục Thuế Bình Định tự tin rằng, chúng tôi quản lý sát được toàn bộ hoạt động kinh tế trên địa bàn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-557.jpg?width=768&s=p69J1mk-au4ebH-IkEk1xA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-557.jpg?width=1024&s=aMpbUXtTD9DKO2Banc19uA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-557.jpg?width=0&s=uvsKSpDvL93hXfnHTKnh-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-557.jpg?width=768&s=p69J1mk-au4ebH-IkEk1xA\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-557.jpg?width=260&s=LkynT3MNUA2RCxBbWhbISQ\"></picture>

<figcaption> Hệ thống bản đồ hộ kinh doanh trên môi trường số của tỉnh Bình Định</figcaption>

</figure>

<p>Cục Thuế Bình Định đang là một trong các đơn vị có tốc độ số hoá nhanh nhất toàn quốc. Chúng tôi đi đầu trong việc tự thân xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT, Tổng cục Thuế và nhiều đơn vị khác đều công nhận điều này. Các ứng dụng như quản lý, rà soát hoá đơn điện tử để chống mua bán hóa đơn hợp pháp, bản đồ số hộ kinh doanh, bản đồ mỏ khoáng sản… đều xuất phát từ Cục Thuế Bình Định, sau đó được Tổng cục Thuế tiếp nhận, nâng cấp các phiên bản cho phần mềm và được ứng dụng tại nhiều tỉnh/thành trên toàn quốc.</p>

<p>Hiện, Cục Thuế Bình Định trở thành điểm đến trao đổi kinh nghiệm triển khai hệ sinh thái ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ cho các Vụ, Cục trên cả nước.</p>

<p>Tôi đã công tác trong ngành thuế 33 năm. Năm 1990, tôi xuất phát điểm là người công tác tại Cục Thuế Quảng Nam-Đà Nẵng, sau đó tách tỉnh, tôi về Cục Thuế Đà Nẵng. Tới năm 2002, tôi được điều động ra Tổng cục Thuế và luân chuyển công tác ở các đơn vị trong Tổng cục. Năm 2019, tôi là Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ Tổng cục Thuế và tới năm 2020, tôi được điều về Cục Thuế Bình Định.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-558.jpeg?width=768&s=tPhn3GyPvfz-4wOudrCv8A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-558.jpeg?width=1024&s=iQimKwdMoTTRbBn65WpRuw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-558.jpeg?width=0&s=hrT81t_ng9lLoc7uUtczAQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-558.jpeg?width=768&s=tPhn3GyPvfz-4wOudrCv8A\" alt=\"anh 3.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-558.jpeg?width=260&s=iA1qXfbuIPfvFH8xfDt9bw\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thăm Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bình Định tháng 10/2023 (Ảnh: Minh Tuấn)</figcaption>

</figure>

<p>Kể về quá trình công tác dài dòng như vậy để nói rằng, tôi có may mắn khi được tiếp cận câu chuyện số hoá và có cái nhìn bao quát từ hoạt động của Tổng cục cũng như điểm mạnh, điểm yếu trong số hoá tại các cơ quan thuế địa phương. Nơi nào mạnh, mình học được cái gì, nơi nào yếu, điểm gì cần phải tránh khi xây dựng hệ sinh thái cho phù hợp. </p>

<p>Rõ ràng, chuyển đổi số tạo nên những biến chuyển rất thiết thực. Hệ sinh thái ứng dụng CNTT đã giải quyết được hầu hết các bài toán nghiệp vụ quản lý thuế của Cục, không những tiết kiệm rất nhiều thời gian xử lý công việc mà hiệu quả đem lại cũng đạt rất cao. </p>

<p><strong>Trần Chung - Diễm Phúc </strong></p>

Đây là một trong những phương thức đa dạng hóa giới thiệu và xây dựng hình ảnh mảnh đất địa đầu Tổ quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-2222765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-1654.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:22:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223248","title":"Chuyển đổi số mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Nhiệt điện Nghi Sơn","description":"Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-2223248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222542","title":"Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động, ngành điện Bình Định tăng năng suất","description":"Nhân sự trực trạm biến áp hay người đi ghi chỉ số công tơ được thay thế bằng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của ngành điện. Người lao động giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-2222542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222906","title":"Quảng Ninh: Một thập kỷ đột phá cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân","description":"Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn nguồn lực để xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng cũng như tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2222906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-1556.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222570","title":"Đầm Hà có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số","description":"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự sáng tạo trong cách triển khai, đến nay huyện Đầm Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-2222570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222562","title":"Đông Triều đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn","description":"Thời gian gần đây, Thị xã Đông Triều đang tập trung chuyển đổi số, xây dựng những mô hình thôn thông minh, xã thông minh, đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt hệ thống camera giám sát đến từng thôn xóm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-2222562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222517","title":"Quảng Ninh phát huy tối đa sức mạnh của tổ công nghệ số cộng đồng","description":"Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp phổ cập kiến thức, kỹ năng số tới từng người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng công dân số, làm động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-phat-huy-toi-da-suc-manh-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong-2222517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-phat-huy-toi-uu-luc-luong-to-cong-nghe-so-cong-dong-393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:43:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222069","title":"FSI hợp tác Qualcomm khai thác dữ liệu số, tạo nguồn lực cho logistics","description":"Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023, Công ty FSI và Tập đoàn Qualcomm đã ký kết hợp tác, mang tới các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu toàn diện, tạo nguồn lực cho hoạt động quản lý và giao vận ngành logistics.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-2222069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-669.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:10:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221933","title":"Chuyển đổi số Quảng Ninh 2023 - Những thành tựu ấn tượng","description":"Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, nhân dân toàn tỉnh và những sáng kiến đổi mới khiến Quảng Ninh giữ vững danh hiệu “điểm sáng” trên toàn quốc về chuyển đổi số mọi lĩnh vực trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-2221933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:17:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221926","title":"Quảng Ninh chuyển đổi số toàn diện: Cơ quan ‘không giấy tờ’ phục vụ dân sinh","description":"Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước \"không giấy tờ\" trên mọi lĩnh vực phục vụ đời sống con người: y tế, giáo dục, du lịch, kinh doanh, giao thông…","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-2221926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221782","title":"Quảng Ninh số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho dân","description":"Với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính trong sạch vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-2221782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221740","title":"VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ số cho Đại hội Công đoàn Việt Nam","description":"VNPT được chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-2221740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221713","title":"Công dân số Quảng Ninh: Nhà nông, bà nội trợ sành công nghệ","description":"Hàng vạn người dân Quảng Ninh bắt nhịp nhanh, chủ động áp dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, để rồi trở thành các công dân số thụ hưởng thành quả công cuộc chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-2221713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221710","title":"Quảng Ninh tập trung xây dựng nguồn nhân lực số","description":"Song song với cải tiến thể chế và áp dụng công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh tận dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-2221710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-968.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:16:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221639","title":"Xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân","description":"Đây là 1 trong 3 xu hướng nổi bật trong phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam, theo tổng hợp, đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-nguoi-dan-2221639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-vao-nguoi-dan-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:20:05","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221556","title":"Gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt ở Quảng Ninh","description":"Trong xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, không chỉ mang lại lợi ích đối với người dân mà còn đối với Nhà nước và các bên tham gia.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-2221556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:48:52","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221590","title":"Chuyển đổi số ở Quảng Ninh: Cuộc sống tiện lợi hơn, tốt hơn, phong phú hơn","description":"Hàng loạt ứng dụng, công cụ công nghệ số đang phục vụ đắc lực người dân, doanh nghiệp, cơ quan trong mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp - sử dụng dịch vụ... Dễ dàng thực hiện nhiều việc mà không cần phải rời khỏi nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-2221590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-627.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221245","title":"Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền tỉnh Bình Định","description":"Tỉnh Bình Định đã thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-2221245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-523.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:25:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221298","title":"Đồng Nai ứng dụng công nghệ vào dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ","description":"Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ, thu hút hơn 500 người tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-2221298.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-1501.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:43:12","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220802","title":"Nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ Việt Nam","description":"Cuộc thi tin học văn phòng thế giới và thiết kế đồ họa thế giới tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-2220802.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:28:55","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221291","title":"4 tỉnh, thành phố giành giải thưởng đô thị thông minh Việt Nam 2023","description":"Trong 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam vừa được trao, có 7 giải thuộc về 4 tỉnh, thành phố. Ngoài 3 giải ở các lĩnh vực, Đà Nẵng còn nhận giải đơn vị xuất sắc trong xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-2221291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-1225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:14:28","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221156","title":"MobiFone nhận cơ hội lớn từ 2 nền tảng số quốc gia tiềm năng","description":"Ngày 29/11 MobiFone đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận 2 nền tảng số mobiEdu - nền tảng học trực tuyến và Meet - nền tảng họp trực tuyến trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-2221156.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-828.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

