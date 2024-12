Bí quyết đạt điểm SAT cao của nữ sinh chuyên Sư phạm:

Là học sinh lớp chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Phạm Đỗ Thái An mong muốn thi lấy chứng chỉ IELTS và SAT để hiện thực hóa mục tiêu trúng tuyển vào một số đại học trong nước. Sau khi đạt IELTS 7.5, giữa tháng 8 năm nay, An tiếp tục ôn thi thêm SAT. Trong 3 tháng ôn luyện, ngoài theo học tại một trung tâm, nữ sinh cũng tự tìm kiếm tài liệu trên mạng để luyện tập.

Việc theo học tại trường chuyên giúp Thái An sớm hình thành phương pháp tự học và lối tư duy logic. Dẫu vậy, thời gian đầu, nữ sinh chỉ dám đặt mục tiêu đạt trên 1500 vì số điểm đó vừa đủ để nộp hồ sơ vào một số trường mong muốn.

Vốn có thế mạnh sẵn có về toán và khoa học tự nhiên, An đánh giá phần Toán của bài thi SAT không quá khó nhằn. “Mặc dù bài thi này tổng hợp khá nhiều dạng toán như phương trình, đường thẳng, lượng giác... nhưng với học sinh Việt Nam, những kiến thức này đều không đánh đố”.

Tuy nhiên theo An, có một số câu hỏi “dễ lừa” nếu thí sinh không để ý, chẳng hạn thay vì yêu cầu tìm x, đề sẽ hỏi tìm 3x, 4x. “Nếu không đọc kỹ đề, thí sinh sẽ rất dễ nhầm lẫn”, An nói.

Dù Toán không phải phần “gây khó” nhưng thách thức với nữ sinh lại nằm ở phần Đọc Viết. Trong quãng thời gian ôn tập, An hiếm khi đạt được điểm tuyệt đối ở phần này. Nữ sinh hay sai ở các bài dạng Words in context. Để cải thiện điều ấy, mỗi lần sai, An thường ghi chép những nội dung hay nhầm lẫn, đến cuối tuần sẽ in thành một tập để tự chữa lại.

Một bí quyết của An khi làm phần Đọc Viết là tránh đọc dịch từng câu chữ vốn khá tốn thời gian. Thay vào đó, An thường tìm từ khóa, nắm ý chính của bài, từ đó tốc độ đọc sẽ nhanh và dễ hiểu hơn.

“Một số bạn thường có thói quen học thuộc những câu hay lặp lại trong đề. Nhưng thực tế, đôi khi trong đề có thể giữ đoạn đầu bài và thay đổi câu hỏi. Nếu ỉ lại sự giống nhau mà không để ý câu hỏi, chọn theo điều mình thuộc sẽ rất dễ sai. Cho nên, cách học hiệu quả là rèn tư duy để giải bài”, An nói.

Dù đạt điểm tuyệt đối SAT và có cơ hội rộng mở vào nhiều đại học trên thế giới, song An cho biết không có ý định đi du học bậc đại học. “Hiện tại, ngành y trong nước cũng rất phát triển và được đầu tư về cơ sở vật chất. Do đó, em mong muốn sẽ nhận được mức học bổng tốt để có thể theo học trong nước”, nữ sinh Chuyên Sư phạm nói.