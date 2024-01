Trưa 26/1, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông D.Đ.B. về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng D.Đ.B. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Công an xác định, vào ngày 28/6/2023, tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, đối tượng D.Đ.B. (ở xã Kim Phú, TP Tuyên Quang) thực hiện truyền thuốc vào cơ thể bà N. (ở phường Ỷ La) khi không có đơn thuốc, không có chỉ định của bác sĩ. Sau khi truyền thuốc, bà N. sốc phản vệ và tử vong.

Qua xác minh, Công an TP Tuyên Quang xác định: ông B. không tuân thủ Luật khám bệnh, chữa bệnh, không làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh nào, không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và không được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.

Từ những hành vi nêu trên, vào ngày 23/10/2023, Công an TP Tuyên Quang đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông D.Đ.B. về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Bị khởi tố thầy lang vẫn hành nghề

Tuy nhiên, vào ngày 14/1, cũng tại phường Ỷ La, ông D.Đ.B. tiếp tục tiêm thuốc cho ông P.X.T. (ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để chữa tay bị liệt.

Ảnh minh họa.

Sau khi được ông B. tiêm thuốc, gia đình ông T. phát hiện có dấu hiệu bất thường và đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đến ngày 18/1, ông T. tử vong. Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm và điều tra làm rõ.

“Việc ông T. tử vong, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định. Công an đang xác minh xem nguyên nhân tử vong của ông T. có phải do thầy lang này gây ra không. Sau đó mới đưa ra kết luận”, lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang thông tin thêm.

Để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc xảy ra, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Ngoài ra, công an cũng khuyến cáo, người dân không chủ quan giao tính mạng của bản thân và gia đình vào tay các “thầy thuốc lang băm” không có chứng chỉ hành nghề, tránh “tiền mất, tật mang”.