“Cơn khát” sống xanh bền vững

Theo thống kê của IQAir, năm 2022, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 30 trên tổng số 131 quốc gia có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất toàn cầu với chỉ số bụi mịn PM 2.5 đáng báo động. Thủ đô Hà Nội cũng thường xuyên nằm trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Biểu đồ xếp hạng mức độ ô nhiễm không khí tại Việt Nam

Việc gia tăng dân số ở Hà Nội cũng gây áp lực đến vấn đề chất lượng không khí và môi trường sống. Những tòa nhà chọc trời liên tiếp mọc lên với mật độ dày đặc, hạ tầng giao thông mở rộng và phát triển mạnh mẽ, trong khi tỷ lệ cây xanh hiện nay chỉ đạt 2m2/ người, chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh tại những thành phố hiện đại trên thế giới.

Cộng hưởng với sự ảnh hưởng của lỗ thủng tầng Ozon và hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ trái đất tăng cao, tỷ lệ đô thị hóa cao đã khiến cuộc sống ở thành phố trở nên ngột ngạt, bí bách, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

Trước thực trạng môi trường sống luôn ở mức báo động, sức khỏe bị ảnh hưởng thì “sống xanh” đang trở thành xu thế tất yếu. Không khó để lý giải vì sao các dự án sở hữu không gian xanh, trong lành với mật độ xây dựng thấp ngày càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của cư dân Thủ đô.

Hệ sinh thái tiện ích hiện đại của Vinhomes Smart City đặt nền tảng vững chắc kiến tạo một “thành phố tương lai” đẳng cấp. Ảnh phối cảnh dự án

Điển hình như sự xuất hiện của đại đô thị - thành phố quốc tế Vinhomes Smart City với hệ sinh thái tiện ích xanh nổi bật gồm bộ 3 công viên liên hoàn 16,3ha, công viên trung tâm với hồ trải cát trắng, nhà để xe nổi, khu vực thể thao - vui chơi - giải trí ngoài trời, TTTM Vincom Mega Mall, trường học liên cấp Vinschool chất lượng cao, hệ thống xe điện VinBus cùng cảnh quan đa phong cách với mảng xanh trải dài, đã thu hút hơn 60.000 cư dân từ 20 quốc gia về sinh sống, làm việc.

Sống xanh bền vững hướng tương lai tại The Canopy Residences

Nhằm hiện thực hóa giấc mơ về một môi trường sống chuẩn xanh toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế cho người dân Thủ đô, Vinhomes mới đây đã bắt tay với ADDP - công ty kiến trúc nổi tiếng hàng đầu có trụ sở tại Singapore - để kiến tạo nên The Canopy Residences giữa lòng thành phố quốc tế Vinhomes Smart City.

Với 37 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc xanh, ADDP được thế giới biết đến với những công trình sáng tạo độc đáo, bền vững, bảo tồn tính toàn vẹn của môi trường tự nhiên. Điển hình như tổ hợp Tree House tại Singapore của ADDP đã đạt kỷ lục Guinness năm 2014 sở hữu “khu vườn thẳng đứng lớn nhất thế giới”.

The Canopy Residences nối dài trải nghiệm sống xanh đẳng cấp tại Vinhomes Smart City. Ảnh phối cảnh dự án

ADDP đã mang phong cách thiết kế “xanh” đặc trưng tới The Canopy Residences (Vinhomes Smart City). Đây là công trình có mật độ xanh cao bậc nhất, được kiến tạo như một “ốc đảo xanh” riêng biệt và đẳng cấp. Kết hợp với không gian xanh bao quanh toàn dự án là những cảnh quan mang yếu tố “nước”, tạo ra một môi trường sống thư giãn và trị liệu tự nhiên ngay thềm nhà cho cư dân, từ bể bơi resort bên thềm cây, bể sục nóng Jacuzzi ngoài trời đến sân nghỉ ngơi trên mặt nước…

Tiện ích xanh đầy độc đáo trong không gian sống tại The Canopy Residences. Ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, The Canopy Residences dành riêng không gian và diện tích xây dựng với hơn 30 tiện ích nội khu và bên trong toà nhà để phục vụ cho nhu cầu sống - làm việc - tận hưởng với tiêu chuẩn vượt trội, đảm bảo sự riêng tư và cân bằng tuyệt đối cho cư dân tương lai.

Tiêu biểu phải kể đến hệ thống các khu vui chơi, phòng thưởng lãm gắn kết gia đình, khu vực coworking chuyên biệt và các tiện ích giải trí, chăm sóc sức khỏe cao cấp như khu spa, phòng gym, gamezone,…

Những yếu tố này góp phần hình thành biểu tượng xanh đặc trưng của The Canopy Residences, thu hút cộng đồng thành đạt, văn minh để cùng tạo ra những giá trị sống hiện đại và bền vững.

Sở hữu căn hộ cao cấp với “siêu chính sách” hấp dẫn

Ra mắt trong bối cảnh nhu cầu về những dự án xanh đang lên ngôi, The Canopy Residences được nhiều khách hàng và các nhà đầu tư săn đón, đặc biệt khi thị trường đang còn ít các dự án căn hộ xanh cao cấp có sự đồng bộ cả về hạ tầng và tiện ích nội, ngoại khu.

The Canopy Residences áp dụng Siêu chính sách “mua nhà 8 năm không lo lãi suất” vô cùng hấp dẫn cho khách hàng nhận nhà mà vẫn thảnh thơi tài chính tới 2031

Quỹ căn hiện đang được áp dụng siêu chính sách “mua nhà 8 năm không lo lãi suất”, giúp cư dân sở hữu ngay căn hộ “xanh thời thượng” giữa lòng thành phố quốc tế Vinhomes Smart City đẳng cấp mà vẫn thảnh thơi tài chính tới tận năm 2031. Đặc biệt, dự án còn có tới 4 phương án đầu tư linh hoạt “may đo” riêng theo nhu cầu nhận nhà và kế hoạch tài chính của khách hàng.

Chính sách trợ lực từ chủ đầu tư mang đến cho giới tinh hoa cơ hội sở hữu không gian sống xanh, bền vững chuẩn Singapore mang tên The Canopy Residences giữa lòng Thủ đô, góp phần kiến tạo nên “The City of the future” - Thành phố của tương lai mang đẳng cấp quốc tế.

Thế Định