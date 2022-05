Thế giới lao đao khi đồng USD tăng giá mạnh

Tỷ giá USD/VND tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại và cả thị trường tự do. Giá USD trên thị trường tự do ngày 11/5 chênh tối đa tới 1.060 đồng (bán ra) so với tỷ giá tại các ngân hàng, tiến sát mốc 24.000 đồng/USD.