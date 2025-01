Theo Korea Herald, trong ngày 1/1, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã cam kết sẽ thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol trước hạn chót là ngày 6/1. Tuy vậy, vẫn có nhiều nghi ngờ về việc CIO có thể thực hiện việc này hay không.

Tại Hàn Quốc, lệnh bắt giữ phải được thực hiện trực tiếp bởi các điều tra viên, nên việc tiếp cận ông Yoon sẽ gặp khó khăn nếu Cơ quan An ninh Tổng thống can thiệp. Trước đó, các đặc vụ của cơ quan này đã chặn các điều tra viên vào khu phức hợp Văn phòng Tổng thống, lẫn nơi ở chính thức của ông Yoon với lý do lo ngại về an ninh quân sự.

"Theo đạo luật tố tụng hình sự, những nơi cất giữ bí mật quân sự không thể bị tịch thu hoặc khám xét", Cơ quan An ninh Tổng thống cho biết.

Sau khi Tòa án quận Tây Seoul phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon theo yêu cầu của nhóm điều tra liên ngành, Cơ quan An ninh Tổng thống khẳng định vẫn sẽ "thực hiện đúng các biện pháp an ninh theo quy định".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Trong lịch sử, đã có trường hợp CIO không thể thực hiện lệnh bắt giữ theo quyết định của tòa án.

Vào năm 2004, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Han Hwa-gab bị phát lệnh bắt giữ với cáo buộc nhận khoảng 1 tỷ Won tiền chính trị bất hợp pháp. Tuy vậy, 200 nghị sĩ của đảng Dân chủ đã chặn lối vào trụ sở đảng, khiến các điều tra viên không thể thực hiện việc bắt giữ. Ông Han sau đó bị truy tố mà không bắt giữ.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Oh Dong-woon, Giám đốc CIO, đã lập luận rằng các quy định về "bí mật quân sự" không thể được sử dụng để cản trở lệnh bắt giữ.

Ông Oh nhấn mạnh rằng "các hành động như dựng rào chắn, khóa cổng sắt là lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi công vụ", và sẽ truy tố những người thực hiện việc này. Ngoài ra, CIO cũng sẽ yêu cầu sự phối hợp của cảnh sát nếu cần thiết.

Về mặt chính trị, vẫn đang có những tranh cãi về tính "hợp pháp" của lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon. Theo đảng cầm quyền PPP, quyết định của tòa án là không phù hợp. Đảng này cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu thảo luận kỹ càng để triệu tập ông Yoon, thay vì ban hành một lệnh bắt giữ với Tổng thống đương nhiệm.

Ở chiều ngược lại, đảng Dân chủ đối lập cho rằng các nghị sĩ của PPP "nên ngừng bao che cho kẻ cầm đầu nổi loạn", và cần tích cực phối hợp để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Về phía đội ngũ luật sư của Tổng thống Yoon, họ khẳng định rằng CIO không có quyền điều tra về các cáo buộc nổi loạn, do đó lệnh bắt giữ là bất hợp pháp.

Nếu thực sự bị bắt giữ, ông Yoon sẽ bị đưa tới trụ sở CIO để tiến hành thẩm vấn, sau đó là bị tạm giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul. Sau đó, CIO cần phải xin một lệnh khác trong vòng 48h để tiếp tục tạm giữ hoặc thả ông Yoon.