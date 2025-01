Theo Yonhap, trong ngày 1/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có thông điệp gửi tới những người ủng hộ tập trung trước dinh thự ở thủ đô Seoul, nhằm phản đối phe đối lập muốn luận tội ông.

"Hàn Quốc đang gặp nguy hiểm vì hoạt động của các nhóm chống nhà nước và các thế lực nước ngoài xâm phạm chủ quyền. Nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với mọi người, để bảo vệ quốc gia này. Không phải chính quyền hay đảng phái, một nền dân chủ tự do chắc chắn sẽ chiến thắng", ông Yoon cho biết.

Luật sư Seok Dong-hyeon, thành viên nhóm pháp lý của Tổng thống Hàn Quốc, tiết lộ ông Yoon đã ký vào thông điệp trên giấy A4, sau đó gửi đi cho những người ủng hộ. Bên cạnh đó, ông Yoon cũng theo dõi rất kỹ những phiên phát trực tiếp thông qua mạng xã hội, và bày tỏ lòng biết ơn với những người ủng hộ.

Ở chiều ngược lại, đảng Dân chủ đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố mới nhất của Tổng thống Yoon, cho rằng ông đang cố kích động người ủng hộ và làm tình hình thêm hỗn loạn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Hàn Quốc, Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) nhiều khả năng sẽ tiến hành việc bắt giữ Tổng thống Yoon vào ngày Thứ năm (giờ địa phương). Trước đó, Tòa án quận Tây Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Yoon theo đề xuất của nhóm điều tra chung về vụ thiết quân luật.

Nếu bị bắt giữ, ông Yoon sẽ bị đưa đến trụ sở của CIO ở quận Gwacheon, phía nam Seoul, để thẩm vấn về vụ thiết quân luật. Sau đó, CIO cần phải xin một lệnh khác trong vòng 48h để tiếp tục tạm giam ông Yoon.

Trên thực tế, vẫn chưa rõ liệu CIO có thể thực hiện lệnh bắt hay không, bởi Cơ quan an ninh Tổng thống tuyên bố sẽ vẫn thực hiện các biện pháp an toàn theo đúng quy trình. Trước đó, cơ quan này đã chặn các điều tra viên vào khu phức hợp Văn phòng Tổng thống, lẫn nơi ở chính thức của ông Yoon với lý do lo ngại về an ninh quân sự.